"Бессмертный полк" 2017 в Москве: где пройдет маршрут 9 мая, регистрация на шествие (ВИДЕО)

"Бессмертный полк" 2017, Москва: маршрут, как стать участником и записаться на акцию, во сколько начало шествия и место сбора.

Акция «Бессмертный полк» в Москве соберет не менее 300 тыс. участников, сообщает портал MosNews со ссылкой на прогноз департамента культуры Москвы. Сбор всех участников назначен на 12:00, шествие начнется в 15:00 мск.

Несколько сотен тысяч москвичей пройдут с портретами своих дедов и прадедов — героев Великой Отечественной войны. На Красную площадь многотысячная колонна «Бессмертного полка» выйдет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам.3

"Бессмертный полк" 2017. Прямая трансляция 9 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Попасть на мероприятие можно будет ужшкммт со станций «Белорусская» и «Динамо». Закончится шествие ориентировочно в 19:00.

На время всего мероприятия станции "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Улица 1905 года", "Краснопресненская" и "Баррикадная" будут закрыты на вход и выход во время всего мероприятия.

После прохождения Красной площади участники шествия смогут воспользоваться станциями метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город", "Третьяковская", "Новокузнецкая" и "Полянка", которые будут открыты на вход.

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

"Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции "Бессмертный полк" является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Крыму

В Крыму главной площадкой шествия станет международный детский центр «Артек», где оно состоится впервые. Сотни школьников с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проследуют по набережной.

"Артековское шествие станет финальной локацией акции «Бессмертный полк» в России, - сообщает пресс-служба МДЦ. – Ко всероссийской артековцы присоединятся в 20.45. Ребята пройдут по набережной «Артека» с портретами своих прадедов – участников Великой Отечественной войны".

Как сообщает ТК "Звезда", 9 Мая артековцы стали праздновать еще ночью, когда над центральной площадью прозвучало историческое сообщение Левитана о победе Советского Союза над фашисткой Германией. Рано утром дети отправились в Севастополь, где присоединяться к параду и возложат цветы к братской могиле. День Победы в международном детском центре завершится торжественным митингом и салютом.

В Киеве также пройдет акция "Бессмертный полк"

В центре Киева возле Арсенальной площади начала формироваться колонна участников акции "Бессмертный полк". В акции принимую участие около 100-150 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Они держат в руках фотографии участников Второй мировой войны и красные гвоздики. В районе проведения акции наблюдается очень большое количество правоохранителей.

Вдоль улицы Мазепы установлены рамки металлоискателей.

Вместе с тем, из верхних окон здания по адресу Мазепы, 6а, активисты националистических организаций вывесили национальные флаги и включили патриотическую музыку. Вход в здание заблокировали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, они воспрепятствуют выходу активистов во время прохождения по улице участников акции "Бессмертный полк".

Тем временем украинские радикалы заявили о намерении сорвать акции "Бессмертный полк" в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, шествия запланированы в нескольких городах. Помимо Киева шествие пройдет в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что постараются не допустить каких-либо провокаций, а также обеспечить безопасность участников мирных акций. В Киеве за соблюдением общественного порядка будут следить около 10 тысяч силовиков, в том числе бойцов Национальной гвардии.

В прошлом году радикалы напали на стариков, которые пришли в киевский парк Вечной Славы, чтобы почтить подвиг ветеранов Отечественной войны.