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Глава Еврокомиссии шуткой объяснил Путину, почему Люксембург не нападет на Россию

Опубликовано 09.05.17 12:11 Глава Еврокомиссии шуткой объяснил Путину, почему Люксембург не нападет на Россию

Продолжая тему масштабов своей родины, Жан-Клод Юнкер затронул и Китай.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе своего выступления в Академии политических исследований в Бонне шуткой объяснил, почему родной ему Люксембург, чье правительство он возглавлял 19 лет с 1995 по 2013 годы, до сих пор не напал на Россию, передает ТАСС.

"Вопросы обороны - это не та сфера, с которой часто имеет дело премьер-министр Люксембурга, так как наша армия насчитывает 771 человек, включая министра обороны. Я всегда говорю (президенту РФ Владимиру) Путину: знаете, почему Люксембург до сих пор не ужшкммт нападал на Россию? Все просто: у нас банально нет места, чтобы разместить всех военнопленных", - пошутил Юнкер.

Пошутил Юнкер и во время рассказа про отношения с Китаем.

"Я 19 лет был премьером Люксембурга и всегда задавался вопросом большого и малого. Однажды на переговорах в КНР я заявил китайской стороне: "Дорогие друзья, задумайтесь, что Китай и Люксембург вместе составляют треть всего человечества - тогда вы поймете, что значит большое и малое".

Также глава ЕК коснулся результатов выборов во Франции. В частности, он предостерег страны ЕС от эйфории после поражения Марин Ле Пен. «Опасность популизма еще не преодолена. Она останется и завтра», — сказал он.

Люксембург является одним из самых маленьких государств Европы. Площадь герцогства составляет 2,59 тысячи кв. км, население - 107 тысяч человек. Юнкер с 1984 по 1989 годы занимал пост министра труда страны, с 1989 по 1995 возглавлял минфин герцогства.
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