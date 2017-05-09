 
TOP 10

1 В Москве завершился Парад Победы: воздушную часть отменили

2 Джамалу не пустили на красную дорожку на открытии "Евровидения"

3 Школьник из Томска призвал Медведева уйти в отставку

4 Стали известны шокирующие подробности похищения мальчика под Ростовом

5 У берегов Ирландии поймали крупнейшую в Европе акулу (ВИДЕО)

6 Мадонна опубликовала голые ФОТО в Instagram

7 Под американским университетом нашли останки 7 тысяч человек (ФОТО)

8 На «Евровидение» разгорелся скандал из-за билетов на русском языке

9 Путин лично поздравил с 90-летием своего экс-начальника по КГБ

10 Сборная России разгромила Германию на ЧМ-2017 (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Под американским университетом нашли останки 7 тысяч человек

Опубликовано 09.05.17 11:33 Под американским университетом нашли останки 7 тысяч человек

Такое количество умерших объясняется тем, что в XIX — XX веках на этой территории располагалась психиатрическая лечебница.

В США на территории кампуса медицинского центра в Университете Миссисипи обнаружены останки 7 тыс. человек. Об жтом сообщает Лайф.

По мнению специалистов, похороненные люди могли быть пациентами психической клиники, которая функционировала в здании кампуса с 1855 по 1935 годы. Пациентов после смерти хоронили там же. 

Общая площадь захоронений составляет примерно 8 гектаров. По предварительным расчетам, эксгумация и перезахоронение всех тел может стоит 21 миллион долларов. В настоящее время чиновники ужшкммт думают над более дешевым способом удаления захоронений с территории кампуса.

В качестве альтернативы предлагается проводить эксгумацию силами университета. По предварительным расчётам, это будет стоить 400 тысяч долларов в год в течение последующих восьми лет. Планируемые расходы включают в себя строительство мемориала и лаборатории, где студенты смогут изучать останки умерших и сохранившиеся вещи.
Другие материалы по этой теме

Экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии

ВИДЕО схождения благодатного огня в Иерусалиме появилось в Сети

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга