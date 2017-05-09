Под американским университетом нашли останки 7 тысяч человек

Такое количество умерших объясняется тем, что в XIX — XX веках на этой территории располагалась психиатрическая лечебница.

В США на территории кампуса медицинского центра в Университете Миссисипи обнаружены останки 7 тыс. человек. Об жтом сообщает Лайф.

По мнению специалистов, похороненные люди могли быть пациентами психической клиники, которая функционировала в здании кампуса с 1855 по 1935 годы. Пациентов после смерти хоронили там же.

Общая площадь захоронений составляет примерно 8 гектаров. По предварительным расчетам, эксгумация и перезахоронение всех тел может стоит 21 миллион долларов. В настоящее время чиновники ужшкммт думают над более дешевым способом удаления захоронений с территории кампуса.

В качестве альтернативы предлагается проводить эксгумацию силами университета. По предварительным расчётам, это будет стоить 400 тысяч долларов в год в течение последующих восьми лет. Планируемые расходы включают в себя строительство мемориала и лаборатории, где студенты смогут изучать останки умерших и сохранившиеся вещи.