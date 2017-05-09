Стали известны шокирующие подробности похищения мальчика под Ростовом

Об этом рассказал отец похищенного в Морозовске мальчика. Он также прошел детектор лжи. Кроме того опубликован фоторобот похитителя.

В Ростовской области неизвестные мужчина и женщина похитили 3-летнего мальчика и увезли из Морозовска на легковом автомобиле в неизвестном направлении. Отец малыша Александр Савицкий рассказал, как произошло похищение мальчика.

По его словам, неизвестная женщина некоторое время ходила за бабушкой с внуком по одному из парков города Морозовск, затем брызнула женщине в лицо газовым баллончиком и вырвала мальчика из ужшкммт ее рук. После похитители посадили ребенка в автомобиль и скрылись.

Александр Савицкий также рассказал, что дети гуляли в парке с бабушкой. А потом брат его жены, матери детей должен был забрать ребят у бабушки и довести до дома, сообщает "Блокнот-Волгодонск".

"Они вышли из парка, катались там, и пошли домой, - рассказал Александр Савицкий "Блокноту Морозовска". - Их должен был Дима (брат жены) забрать и довести до дома. Договорились, что будут ждать его возле "Огонька". Они вышли из магазина, распоковывали конфеты на порожках магазина, стали спускаться на тратуар и вот это произошло", - говорит мужчина.

Мотивы похищения остаются пока не ясны: по словам морозовчанина, у него нет долгов, кредитов или рискованной должности, а у его семьи хорошая репутация.

Между тем, появился фоторобот предполагаемого похитителя. На вид подозреваемому мужчине около 40–45 лет, его рост около 180–185 см, он худощавого телосложения и светловолосый. Был одет в белую рубашку с короткими рукавами, темно-синие брюки и солнцезащитные очки. Вместе с малышом подозреваемые скрылись на темно-зеленом ВАЗ-2107.

Кроме того, по данным СМИ, отца похищенного 7 мая в Морозовске трехлетнего Тимура Савицкого Александра сегодня проверили на детекторе лжи.

"У нас обычная семья, живем, как все, с женой хорошо ладим. Никаких угроз или звонков нам ни до, ни после похищения не поступало. Не знаю, зачем им понадобился мой ребенок. Может, нужно было кого-то похитить, и случайно похитили его", – говорит мужчина.

Информация об автомобиле, на котором увезли ребенка пока не подтверждена. Ранее сообщалось, что речь идет о ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 г/н «34» регион, темно-зеленого цвета. Данные по автомобилю уточняются. Сейчас полицейские разыскивают похитителей и ребенка по всей Ростовской области. Не исключено, что их следы могут вести и в Волгодонск.

8 мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь к поискам мальчика наиболее опытных следователей ЮФО и СКФО.