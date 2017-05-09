YouTube ВИДЕО: у берегов Ирландии поймали крупнейшую в Европе акулу

Запечатленный на Ютуб видео "монстр глубин" относится к редкому исчезающему виду акул.

У океанского побережья на западе Ирландии 26-летний рыбак-любитель Бен Бонд, совместно с владельцем прогулочного катера Люком Астоном, поймал на удочку самую крупную шестижаберную акулу Европы. Видео чудо-рыбалки опубликовано на видеохостинге YouTube.

"Я не боялся. Я был взволнован, так как это было моей целью", - заявил 26-летний строитель телекомпании ВВС.

Отмечается, чтобы вытащить акулу на поверхность рыболову понадобилось примерно "полтора часа изнурительной борьбы". При этом, по его словам, он не ужшкммт испытывал страха.

Длина морской хищницы составила около семи с половиной метров (25 футов), а вес - примерно 680 килограммов (1500 фунтов).

YouTube ВИДЕО: крупнейшую в Европе акулу поймали у берегов Ирландии

Так как акулу не взвешивали, а после поимки сразу отпустили обратно в море, данные являются приблизительными. "Монстр глубин" относится к редкому исчезающему виду акул и соответствует правилам спортивной рыбалки "поймал - отпусти".