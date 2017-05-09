Школьник из Томска призвал Медведева уйти в отставку

Свой призыв он оформил в виде открытого письма.

Ученик 11 класса Русской классической гимназии №2 Томска Сергей Чайковский попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева добровольно уйти в отставку. Об этом он написал в открытом письме.

«Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве — сменяемости власти. Дмитрий Анатольевич, если Вы истинный патриот своей страны, если Вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу Вас подать в отставку», — говорится в письме.

Отметим, что в основу письма школьника лег ужшкммт документальный фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», в котором Медведев был обвинен во владении крупными объектами недвижимости и высоких доходах.

Кроме послания непосредственно Дмитрию Медведеву, подросток подал на него заявление в СКР, потребовав проверить факты из фильма. Стоит добавить, что молодой человек является сторонником Навального и состоит в организации «Открытая Россия».

«Сейчас я собираюсь обжаловать это решение и добиться проведения независимого расследования Вашей деятельности. И сейчас, как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от Вас разумных комментариев по поводу того, что Вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие „Компота“. Надеюсь на Вашу искренность», — написал он.

Чайковский написал, что он — волонтер томского предвыборного штаба политика Алексея Навального и член движения «Открытая Россия». Он посмотрел фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» и прочитал расследование, после чего помогал провести антикоррупционную акцию в Томске 26 апреля.

«Наверное, в этот момент Вы задаетесь вопросом, зачем молодому парню нужно все это? Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве — сменяемости власти. Сейчас в нашей стране не самые лучшие времена, и в этом отчасти Ваша заслуга и Владимира Владимировича. Нет, я не хочу обвинять Вас во всех бедах и говорить, что Вы во всем виноваты», — пишет школьник.