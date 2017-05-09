Парад Победы 9 мая 2017 в Москве: онлайн трансляция парада 09.05.2017 будет доступна в Сети (ВИДЕО)

9 мая 2017 года по традиции в Москве на Красной площади состоится Парад Победы.

Парад Победы 2017 в Москве: по Красной площади 9 мая пройдет 114 единиц военной техники

Традиционный военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится сегодня, 9 мая на Красной площади в Москве.

Несмотря на холодную и облачную погоду с осадками и ветром, парад начнется как обычно, в 10:00 по московскому времени, после боя кремлевских курантов.

В этом году в нем участвуют около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета.

Впервые по брусчатке Красной площади пройдет боевая ужшкммт техника, которую разработали специально для нашей арктической группировки - зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", окрашенные в белые и серые тона. Машины представят системы ПВО, развернутые на Земле Франца-Иосифа.

Кроме того, зрителям представят обновленный танк Т-72б3. Эта машина уже несколько лет участвует в «Танковом биатлоне» и предполагается, что Т-72Б3 наравне с Т-90 будут составлять основу танковых сил России до массового поступления в войска перспективной «Арматы». Отметим, что модификация Т-72Б3М — совсем новая, впервые представленная в 2016 году.

В параде Победы таакже примут участие 72 воздушных судна. На самолетах и вертолетах над Москвой пролетят знаменитые пилотажные группы «Стрижи». Впервые широкой публике представят звено тяжелых истребителей Су-30СМ.

Возглавит пролет авиации самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26. Наилучшими площадками для наблюдения за авиацией 9 мая 2017 года являются Ленинградский проспект, Тверская и Первая Тверская-Ямская улицы, Раушская набережная и прилегающие к Красной площади улицы.

Позже по улицам столицы пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Ежегодно в ней принимают участие сотни тысяч москвичей. Завершится День Победы традиционным праздничным салютом.

Парад Победы 9 мая 2017 в Москве: прямая трансляция онлайн будет доступна в Сети

Трансляцию шествия военных по главной площади страны будут вести федеральные каналы (Первый канал", "Вести", НТВ, РЕН-ТВ), кроме того онлайн трансляция будет доступна в Интернете.

На Красную площадь в день Парада попасть можно исключительно по пригласительным, которые получают ветераны Великой Отечественной войны, лица, их сопровождающие, а также чиновники высокого ранга. Сегодня праздничные торжества посетят многие лидеры различных стран мира, большинство из которых прибыли накануне в российскую столицу.

Ранее московские власти предупредили о том, что 9 мая с 05:00 мск в Москве будет перекрыто движение транспорта по улицам Нижние Мневники, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, по Триумфальной площади, по улицам Тверская, Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинскому, Страстному, Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту, улице Болотная, Болотной площади, улице Солянка, Большом Каменному мосту.

Парад Победы в Москве 9 мая 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн. ВИДЕО