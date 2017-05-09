Парад Победы 2017 в Москве: смотреть онлайн прямую трансляцию 9 мая (ВИДЕО)

Парад Победы в Москве 9 мая 2017: как попасть, какие улицы перекроют 9 мая, где посмотреть военную технику и авиацию, а также многое другое читайте в обзоре Topnews.

Парад Победы 2017 в Москве 9 мая В Москве на главной площади страны 9 мая 2017 года в 10:00 мск состоится Парад Победы в Великой Отечественной войне, приуроченный к 72-летней годовщине со дня ее окончания.

Праздничные торжества посетят многие лидеры различных стран мира, большинство из которых прибыли в российскую столицу накануне Дня Победы.

Парад Победы 2017. Прямая трансляция 9 мая. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Как попасть на Парад Победы 2017 в Москве?

Попасть на парад Победы на Красной площади 9 мая 2017 года можно лишь по именным пригласительным ужшкммт билетам, которые распределяются среди ветеранов, сопровождающих их лиц, правительственных чиновников, депутатов, губернаторов и других лиц.

Парад Победы 2017: военная техника

Во время Парада Победы 9 мая 2017 года в Москве будет задействовано 114 единиц военной техники и вооружения: БТР-82А, "Тигр", БМП-3, Т-90, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2″, ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1″, комплексы "Ярс", самоходные гаубицы "МСТА-С" и многие другие.

По брусчатке Красной площади в Москве впервые пройдет боевая техника, разработанная специально для нашей арктической группировки. Ее представят системы ПВО, уже развернутые на Земле Франца Иосифа. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Обе системы смонтированы на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь". Такой выбор шасси значительно повысил мобильность и проходимость зенитных комплексов.

Впервые в этом году на Параде Победы продемонстрируют танки Т-72Б3М. Сам по себе вариант танка Т-72Б3 известен публике давно. Эта техника уже несколько лет участвует в "Танковом биатлоне", массово идет на вооружение военных частей по всей стране. Предполагается, что Т-72Б3 наравне с Т-90 будут составлять основу танковых сил России до массового поступления в войска перспективной "Арматы".

Парад Победы в Москве: генеральная репетиция 7 мая 2017

Парад Победы 2017: авиация В Параде Победы 9 мая 2017 года примут участие 72 воздушных судна. Традиционно в финале воздушной части парада Победы в Москве перед зрителями выступят знаменитые российские пилотажные группы на реактивных истребителях.

"Стрижи" пройдут над Красной площадью на привычных МиГ-29, а "Русские витязи" впервые продемонстрируют широкой публике звено тяжелых истребителей Су-30СМ.

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Парад Победы 2017: где посмотреть авиацию

Наилучшими площадками для наблюдения за авиацией 9 мая 2017 года являются Ленинградский проспект, Тверская и Первая Тверская-Ямская улицы, Раушская набережная и прилегающие к Красной площади улицы.

Военная техника, участвующая в Параде 9 мая 2017 года, пролетит в промежутке между 10: 45 и 10: 55. Для улучшения качества обзора желательно расположиться подальше от высотных зданий. Маршрут военной техники на 9 мая 2017 года в Москве Традиционно участвующая в параде военная техника будет дислоцироваться на пустыре напротив дома 45 по улице Нижние Мневники. Маршрут следования военной техники 9 мая 2017 года представлен на карте ниже:

Маршрут следования техники в день Парада Победы 9 мая 2017 улица

Нижние Мневники — улица Народного Ополчения — улица Мневники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — улица Баррикадная — улица Садовая-Кудринская — улица Большая Садовая — Триумфальная площадь — улица Тверская — Манежная площадь — Красная площадь — Васильевский спуск — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Баррикадная — улица Красная Пресня — Звенигородское шоссе — улица Мневники — улица Народного Ополчения — улица Нижние Мневники.

Какие улицы перекроют в Москве 9 мая 2017

В связи с проведением парада Победы с 5.00 мск будет введено ограничение движения транспорта по улицам Нижние Мневники, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, по Триумфальной площади, по улицам Тверская, Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинскому, Страстному, Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту, улице Болотная, Болотной площади, улице Солянка, Большом Каменному мосту. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

На время проведения акции "Бессмертный полк" с 12:00 часов до окончания мероприятия нельзя будут проехать по Ленинградскому проспекту, ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Тверская, Б. Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным.

Какие станции метро не будут работать 9 мая 2017 года в Москве

Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров 9 мая 7:00 мск до окончания военного парада на Красной площади .

9 мая будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка) на время построения колонн боевой техники и их прохождения по Тверской улице".

9 мая с 12:00 мск до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.

После завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная". Куда сходить на 9 мая 2017 года в Москве В День Победы в столице праздничные программы с концертами военной песни также состоятся:

9.00 — 14.00 ПАРК ГОРЬКОГО (м. "Парк культуры")

13.00 — 22.00 "СОКОЛЬНИКИ" (м. "Сокольники")

13.00 — 22.00 САД "ЭРМИТАЖ" (м. "Пушкинская", "Чеховская")

15.00 — 22.00 ПАРК "КРАСНАЯ ПРЕСНЯ" (м. "Выставочная")

13.00 — 22.00. САД им. БАУМАНА(м. "Красные ворота")

10.00 — 22.00 ПАРК ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ(м. "Парк Победы")

10.00 — 22.00 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (м "Театральная")

10.00 — 22.00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ