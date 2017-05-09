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Парад Победы в Москве 9 мая 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько (ВИДЕО)

Опубликовано 09.05.17 06:31 Парад Победы в Москве 9 мая 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько (ВИДЕО)

9 мая 2017 года в Москве состоится традиционный Парад Победы.

В 10 часов утра в Москве начнется грандиозное событие - Парад Победы 2017. Специалисты говорят о том, что на Параде будет на что посмотреть, так как появится сразу несколько новшеств.

«Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего», — заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в эфире телеканала «России 24″.

Парад Победы-2017 на Красной площади российской столицы начнется 9 мая в 10:00.

Попасть на парад Победы на Красной площади 9 мая 2017 года можно лишь ужшкммт по именным пригласительным билетам, которые распределяются среди ветеранов, сопровождающих их лиц, правительственных чиновников, депутатов, губернаторов и других лиц. Без специального приглашения посмотреть прохождение военной техники можно на Тверской улице, пролет авиации — над Ленинградским проспектом, а также над Раушской набережной и над Тверской улицей.

Также все желающие смогут посмотреть на военную технику на протяжении всего маршрута следования колонны по Москве. Военнослужащие и тяжелая техника, участвующие в параде, располагаются на пустыре напротив дома 45 по улице Нижние Мневники.

Всего во время парада будет задействовано 114 единиц военной техники и вооружения: БТР-82А, «Тигр», БМП-3, Т-90, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2″, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1″, комплексы «Ярс», самоходные гаубицы «МСТА-С» и многие другие.

По сложившейся традиции Парад Победы будет демонстрироваться в прямом эфире по Первому каналу. Начало трансляции в 10 часов утра по московскому времени.

Парад Победы в Москве 9 мая 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн. ВИДЕО
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