Парад Победы 2017 в Москве: смотреть онлайн 9 мая прямую трансляцию можно в Сети (ВИДЕО)

Парад Победы 2017, маршрут движения: какие улицы будут перекрыты 9 мая 2017 в Москве, а также многое другое читайте в материале Topnews.

Парад Победы 2017 в Москве состоится 9 мая

9 мая 2017 года на главной площади российской столицы в 10:00 мск начнется Парад Победы, посвященный 72-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

В прямом эфире трансляцию Парада Победы 2017 покажет Первый канал. Начало в 10:00 мск.

Парад Победы 2017 в Москве. Прямая трансляция 9 мая. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Парад 9 мая 2017: что нового покажут на параде

В 2017 году в Параде на Красной площади 2017 примет участие 210 женщин-военнослужащих, что в два раза больще, чем в прошлом году. Также впервые на параде покажут новую арктическую боевую технику: cдeлaнныe cпeциaльнo для paйoнoв Kpaйнeгo Ceвepa зeнитный paкeтный ужшкммт кoмплeкc ближнeгo paдиyca дeйcтвия «Top-M2ДT» и зeнитный paкeтнo-пyшeчный кoмплeкc «Пaнциpь-CA». Apктичecкaя тexникa нa шaccи вeздexoдa ДT-30 бyдeт пpeдcтaвлeнa в cвeтлo-cepoй ceвepнoй pacкpacкe. B aвиaциoннoй чacти зaдeйcтвyют 72 вoздyшныx cyднa.

Маршрут военной техники на 9 мая 2017 года в Москве

Участвующая в параде военная техника будет дислоцироваться на пустире напротив дома 45 по улице Нижние Мневники. В этой связи маршрут следования механизированной колонны на парад будет следующим:

Маршрут следования техники в день Парада Победы 9 мая 2017 Улица Нижние Мневники — улица Народного Ополчения — улица Мневники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — улица Баррикадная — улица Садовая-Кудринская — улица Большая Садовая — Триумфальная площадь — улица Тверская — Манежная площадь — Красная площадь — Васильевский спуск — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Баррикадная — улица Красная Пресня — Звенигородское шоссе — улица Мневники — улица Народного Ополчения — улица Нижние Мневники.

Какие улицы перекроют в Москве 9 мая 2017

9 мая 2017 года в связи с проведением парада Победы с 5.00 мск будет введено ограничение движения транспорта по улицам:

Нижние Мневники, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, по Триумфальной площади, по улицам Тверская, Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинскому, Страстному, Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту, улице Болотная, Болотной площади, улице Солянка, Большом Каменному мосту.

Ограничения будут действовать до окончания мероприятия. При этом на время проведения акции "Бессмертный полк" с 12.00 часов до окончания мероприятия нельзя будут проехать по Ленинградскому проспекту, ул. 1-я Тверская-Ямская, ул. Тверская, Б. Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным.

Какие станции метро не будут работать 9 мая 2017 года в Москве

Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров 9 мая 7:00 мск до окончания военного парада на Красной площади . 9 мая будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (из переходов в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка) на время построения колонн боевой техники и их прохождения по Тверской улице".

Также 9 мая с 12:00 мск до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.

Кроме того, после завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Александровский сад", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная", отмечает ТАСС.