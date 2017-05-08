Гороскоп на сегодня, 9 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 9 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам сегодня предстоит руководствоваться не только собственными оригинальными идеями, но и чувством долга перед кем-либо. В этот день экспериментам с неизвестным исходом лучше предпочесть чётко поставленные задачи. Чем бы вы ни занимались, старайтесь действовать по строгому плану, не упуская из виду ни одной важной детали. Возможно, вам придётся подчиниться ужшкммт кому-то из представителей старшего поколения.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцов сегодня неприятности обойдут вас стороной, а задуманное удастся без особых усилий. Звезды не рекомендуют вам сидеть без дела и советуют найти полезное применение своей дремлющей активности. Могут оказаться востребованными такие ваши качества, как трудолюбие, последовательность, практичность. В этот период также начинает постепенно возрастать ваша потребность в общении и обмене информацией.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Для Близнецов настало время пересмотреть былую стратегию и немного подкорректировать образ мыслей. Обстоятельства подталкивают к прагматизму и расчетливости, заставляют больше ценить материальную составляющую жизни. Стремление к переменам и острым ощущениям сменяется потребностью в надёжности и крепких тылах. Готовьтесь действовать более скрытно и чаще проявлять при решении насущных практических задач фантазию.

Гороскоп на сегодня, Рак

Раки сегодня могут смело полагаться на понимание и поддержку друзей, но вам также не стоит недооценивать возможности противника. Будьте готовы к тому, что спутник жизни проявит неуступчивость, поведет себя необычно, попробует оказать на вас давление или начнет манипулировать вами. Чтобы общение с ним оставалось комфортным, постарайтесь искренне разделить его цели и принять участие в реализации его задумок.

Гороскоп на сегодня, Лев

Обстоятельства этого дня подталкивают Львов к практичным и последовательным действиям, призывают к настойчивости и целеустремленности. Чтобы реализовать намеченное, старайтесь не совершать случайных поступков, цените своё время и материальные ресурсы. К укреплению здоровья, организации быта, проведению задуманных мероприятий подойдите ответственно и системно. Стратегические планы пересмотрите ещё раз.

Гороскоп на сегодня, Дева

У Дев сегодня появляется новая уверенность в себе. Стратегия представителей этого знака становится более практичной и последовательной. Период небезопасных экспериментов уходит в прошлое, уступая место более продуманным и взвешенным начинаниям. Не сидите без дела, в это время вам несложно найти подходящее применение своим способностям. Можно смело создавать почву для расширения прежнего круга общения и пополнения знаний.

Гороскоп на сегодня, Весы

Для Весов в этот день одним из источников внутреннего напряжения может стать домашняя обстановка. Сегодня возможны резкие перемены в ваших отношениях с родителями или партнёром по браку либо непредвиденные изменения в их собственных замыслах. Не исключены неожиданные повороты в делах, связанных с бытом, недвижимостью, семейными и супружескими планами, управлением наследством либо совместно накопленным имуществом.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

У Скорпионов сегодня будет наблюдаться высокая тяга к обмену мнениями, а также к коротким целевым поездкам и перемещениям. Возможно, придётся навестить старших родственников или побывать в многолюдном месте. Непринужденная светская беседа, расцвеченная легким юмором, сейчас будет невозможна. Скорее всего, общение будет протекать в не комфортной или непредсказуемой обстановке и сопровождаться не только позитивными, но и негативными эмоциями.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Настроение Стрельцов сегодня может оказаться не столько праздничным, сколько деловитым и серьёзным. В это время приобретают дополнительную важность любые вопросы, касающиеся планирования и финансирования. На первый план могут выйти дела, связанные с возмещением убытков, страхованием имущества, материальными или нравственными ценностями. Коллективные интересы могут временно стать важнее личных.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Настроение Козерогов сегодня может оказаться не слишком радужным. Возможны внезапные ссоры с домочадцами либо острая реакция на их поведение. Повышается вероятность стресса, спровоцированного домашними переменами, а также проблем, связанных с сексуальной жизнью или с борьбой за влияние. Чтобы не погрязнуть в пессимизме, старайтесь постоянно заниматься делом.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев сегодня может появиться необходимость взаимодействия со старшими членами семьи или официальными лицами. Не отказывайтесь выполнить долг, даже если для этого придётся временно пожертвовать другими планами. Оригинальное и прогрессивное мышление в этот день уступает место соблюдению традиций, мысли о будущем - погружению в прошлое. Возможно, придётся столкнуться со средой военных или посетить закрытый объект.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам сегодня не стоит бояться чужой суровости. Благодаря своей интуиции вы легко подберете ключик к нужному человеку. Возможно, вам понадобится поддержка старого друга. Не исключено, что вам придётся побывать в местах большого скопления людей. У своих единомышленников, а также у старших членов семьи вам стоит поучиться выдержке, организованности, целеустремленности и умению преодолевать трудности.