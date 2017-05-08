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Германия - Россия: обзор матча от 08.05.2017, видео голов, счет, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 08.05.17 19:33 Германия - Россия: обзор матча от 08.05.2017, видео голов, счет, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

8 мая сборная в рамках чемпионата мира по хоккею 2017 России обыграла хозяев турнира - команду Германии со счетом 6:3.

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, состоявшаяся 8 мая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:3.

Германия - Россия: обзор матча

Судьбу матча подопечные Олега Знарка фактически решили уже в первых двух периодах, забросив пять безответных шайб.  Отличились Вадим Шипачёв, оформивший дубль, по одной шайбе записали Сергей Плотников, Никита Гусев и Никита Кучеров.

Однако в третьем игровом отрезке немцы сумели отыграть две шайбы усилиями Брукса Мацека ужшкммт и Филипа Гогуллы.

Впрочем уже вскоре Никита Кучеров оформил дубль, сделав счёт 6:2. Окончательный счёт установил Фредерик Тиффельс за минуту до окончания матча.

Отметив, что в начале первого тайма сборная России осталась без своего капитана. Получив серьезную травму, до конца встречи лед покинул Сергей Мозякин. Патрик Хагер, атаковавший Мозякина, был удалён до конца матча.

С подозрением на сотрясение мозга, капитан сборной был отправлен на обследование.

Хоккей, Германия - Россия, счет 3:6. ВИДЕО голов

Россияне после трёх игр набрали восемь очков и возглавили группу А. Следующий матч наша команда сыграет 11 мая со сборной Дании.
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