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Хоккей, Германия - Россия: счет, обзор матча от 08.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 08.05.17 19:10 Хоккей, Германия - Россия: счет, обзор матча от 08.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

8 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 в своем третьем матче сборная России обыграла хозяев турнира команду Германии со счетом 6:3.

Германия - Россия: счет 3:6 приносит третью подряд победу команде Знарка

На чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России продолжает победное шествие, не потерпев ни одного поражения в группе А. В совем третьем матче команда Олега Знарка встречалась с хозяевами турнира - командой Германии. Матч, состоявшийся 8 мая на льду "Ланксесс-Арена" в Кельне, завершилась победой россиян со счетом 6:3.

Хоккей, Германия - Россия: обзор матча ЧМ 2017

Сборная России с первых же минут встречи показал боевой настрой, открыв счет уже на 2-й минуте ужшкммт матча. Евгений Дадонов, находясь за воротами, сделал передачу на пятачок Вадиму Шипачеву, который из убойной позиции не промахнулся.

На 14-й минуте сборная России осталась без своего капитана Сергея Моязкина, против которого грубо сыграл Патрик Хагер. Немецкий игрок был удален до конца матча, а хозяева в свою очередь были наказаны пятиминутным штрафом.

В результате наши хоккеисты в течение двух минут (18, 19) наказали за грубость немцев, дважды реализовав численное преимущество. Сначала Вадим Щипачев оформил дубль, а затем после мощного кистевого броска Ивана Проворова Сергей Плотников переправил шайбу в ворота Грайса.

Во втором тайме подопечные Олега Знарка продолжили натиск, забросив еще две шайбы. На 31-й и 35-й минутах отличились Никита Гусев и Никита Кучеров.

В заключительной двадцатиминутке наши хоккеисты позволили себе несколько расслабиться, в итоге пропустив сразу две шайбы. Сначала Брукс Мацек огорчил голкипера Андрея Василевского, а затем Филип Гогулла сократил разрыв в счете до трех шайб.

Впрочем, вскоре Никита Кучеров на 52-й минуте вновь заставил немецкого голкипера достать шайбу из своих ворот. 

Окончательный счет в матче установил Фредерик Тиффельс, за отметившись шайбой за минуту до серены.

6:3 - очередная победа вывела сборную России на первой место в группе А.

Хоккей. Германия - Россия, счет 3:6. Видео голов
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