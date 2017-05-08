Россия - Германия 08.05.2017: трансляция онлайн, где смотреть хоккей ЧМ 2017, прогноз (ВИДЕО)

8 мая в рамках чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России сыграет с командой Германии. Подробности предстоящего поединка, прогноз букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

8 мая, в преддверии Дня Победы, сборная России сыграет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею 2017, котоый в этом году проходит сразу в двух странах - Германии и Франции. На этот раз соперником российских хоккеистов станет хозяйка турнира - команда Германии. Начало поединка в 17:15 по мск.

Германия - Россия 8 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Германия - Россия 8 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры ужшкммт онлайн можно будет на сайте канала. Начало прямой трансляции в 17:15 мск.

Германия - Россия, хоккей. Прямая трансляция 8 мая 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Германия - Россия 8 мая 2017: перед матчем ЧМ 2017

Накануне своего третьего матча на турнире, сборная России, не смотря на две победы пока занимает второе место в группе А. Подопечные Олега Знарка набрали 5 очков, тогда как у лидеров турнирной таблицы – латвийской сборной – 6 баллов,

Стартовый матч со шведами россияне сумели выиграть в серии послематчевых буллитов 2:1 (по регламенту за победу в овертайме начисляется 2 очка), после чего разгромили итальянцев со счетом 10:1.

Сборная Германии сейчас находится на четвертом месте в группе. На старте ЧМ 2017 немцы неожиданно для многих обыграли со счетом 2:1 сборную США, но уступили шведам со счетом 2:7, хотя вплоть до третьего периода ни в чем не уступали скандинавам.

На прошлом чемпионате мира команды также встрtчались накануне Дня Победы и тогда "красная машина" убедительно обыграла немецкую сборную со счетом 4:1.

Олимпийский чемпион Александр Пашков в интервью "Чемпионату" назвал немцев более мотивированным соперником, нежели шведов.

«Если наша команда сохранит стиль тотальной атаки, а именно так я могу его обозначить, который она продемонстрировала в прошедших двух матчах, то мы выиграем, и выиграем с хорошим счётом У нас есть атака от начала и до конца встречи. Очень неплохая атака, несмотря на то что в игре со шведами не всё было в порядке с результативностью, но сама по себе игра, её содержание, была очень хорошей, интересной, и, самое главное, всё было посвящено атаке. Хотя соперник сегодня будет посерьёзнее, чем итальянцы, и, может быть, даже шведы в плане эмоционального настроя. В преддверии Дня Победы надо понимать, что такое играть с немцами, в Германии, в это время», - цитирует изданние олимпийского чемпиона.

Россия - Германия 8 мая 2017: стартовый состав сборной России

Стал известен состав национальной сборной России на третий матч группового этапа чемпионата мира со сборной Германии.

Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников.

Германия - Россия 8 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча.

Ставки на матч Германия – Россия принимаются по таким средним коэффициентам:

победа России – 1,28

ничья – 7,50

победа Германии – 8,40