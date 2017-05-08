Бывший мэр Москвы Юрий Лужков посетил Грузию

Юрий Лужков и Елена Батурина путешествуют по стране в компании экс-руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Леонида Бочина.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной проводит майские праздники в Грузии. Они уже посетили монастырь 13 ассирийских отцов, где настоятелем служит отец Серафим. Об этом пишет газета "Взгляд" со ссылкой на местные СМИ.

По мнению граждан Грузии, Лужков ранее посещал Абхазию без ведома центральных властей Грузии, тем самым нарушив закон "Об оккупированных территориях".

"Двери церкви открыты для всех, будь то политик или крестьянин. Но что самое ужшкммт главное, в церкви и на прилегающей к ней территории, я никому не дам право говорить о политике, никого не выгоню и всегда буду громко высказывать свое мнение", — написал на своей странице в Facebook отец Серафим.

В свою очередь грузинские СМИ считаю, что за нарушение закона Лужкова должны были задержать или оштрафовать сразу же по прибытию в Грузию. При этом МВД Грузии пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, согласно закону "Об оккупированных территориях Грузии", любая коммерческая деятельность или въезд в Абхазию и Южную Осетию не со стороны территорий, подконтрольными центральным властям Грузии, запрещены. Физическое или юридическое лицо, нарушившее этот закон, подвергается определенным санкциям, в соответствии с законодательством Грузии.