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Ельцин-центр извинился перед европейцами за слова Михалкова о нацистской награде

Опубликовано 08.05.17 13:47 Ельцин-центр извинился перед европейцами за слова Михалкова о нацистской награде

Ранее Михалков сравнил премию Ельцин-центру с Железным крестом Третьего рейха&#8205;

«Ельцин Центр» извинился перед европейскими музеями за высказывание кинорежиссера Никиты Михалкова о сходстве этого приза с наградой Третьего рейха, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на пресс-релиз центра.

"Кинорежиссёр по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло ужшкммт в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс «Лучший европейский музей» и какие проекты были удостоены его высоких наград", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что за несколько десятилетий существования премии награды получали музей истории польских евреев «Полин» (Варшава), Музей мировых культур (Кельн), Мемориальный центр работорговли и рабства (Гваделупа), музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила» (Подмосковье) и другие проекты. «Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии?» — спрашивают авторы заявления.

Ранее Никита Михалков раскритиковал получение Ельцин-центром премии "Европейский музей года" имени Кеннета Хадсона, которую он получил от первого президента России 6 мая 2017 года.

Как заявили организаторы премии, премия вручена "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея".

"Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил Железный крест от вермахта", – заявил Никита Михалков. 
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