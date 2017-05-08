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СМИ: Навальный просил помощь у Кремля по поводу получения загранпаспорта

Опубликовано 08.05.17 12:57 СМИ: Навальный просил помощь у Кремля по поводу получения загранпаспорта

Между тем Песков прокомментировал данную информацию.

Оппозиционер Алексей Навальный обращался в администрацию президента России с просьбой оказать содействие в получении им загранпаспорта, сообщает RT со ссылкой на газету «МК».

По словам источника издания, Навальный собирался воспользоваться паспортом для выезда в Швейцарию на лечение. Отмечается, что письмо с соответствующей просьбу поступило в администрацию президента России и в тот же день было направлено в МВД с сопроводительным официальным письмом.

В письме в адрес ужшкммт руководства Министерства внутренних дел было выражено пожелание принять просьбу Навального к рассмотрению «по принадлежности».

Между тем в пресс-службе Кремля прокомментировали данную информацию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, администрация главы государства не занимается выдачей загранпаспортов.

«Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее представители ФСИН предупреждали главу Фонда борьбы с коррупцией о том, что он не имеет права покидать пределы России из-за условного срока. Известно, что загранпаспорт Навальный получил 4 мая. Блогер сообщил об этом своим подписчикам, упомянув, что теперь сможет посетить одну из европейских клиник с целью лечения глаза, травму которого он получил, когда неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой в Москве. 
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