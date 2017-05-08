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В ДНР прогремели 6 взрывов перед проездом Александра Захарченко

Опубликовано 08.05.17 11:31 В ДНР прогремели 6 взрывов перед проездом Александра Захарченко

У мемориального комплекса "Саур-Могила", где произошли взрывы, планировалось проведение памятного мероприятия ко Дню Победы с участием Захарченко.

На территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) произошло 6 взрывов на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», куда должен приехать глава республики Александр Захарченко, сообщают РИА Новости.

Взрывы прогремели на единственной дороге к мемориалу за несколько минут до проезда колонны с журналистами. Также ожидалось прибытие кортежа Захарченко.

По предварительным данным, взрыв произошёл в результате дистанционного подрыва взрывных устройств диверсантами. В результате инцидента никто не пострадал. Участок ужшкммт автотрассы перекрыт.

"Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами. На 9 мая будут усилены меры безопасности", - заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Для расследования происшествия создан оперативный штаб, в который вошли представители МВД, МГБ и МЧС ДНР. Специалисты проверяют местность.

По словам представителя администрации главы ДНР, "официальная версия взрыва - теракт".

Отметим, что 8 мая у мемориала «Саур-Могила» в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне должны были пройти мероприятия, в которых ожидалось участие Захарченко, спикера парламента республики Дениса Пушилина, глав министерств и ведомств и других официальных лиц.
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