Хоккей, Германия - Россия 8 мая 2017: онлайн трансляция ЧМ 2017, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка Чемпионата мира по хоккею 2017 Германия - Россия 8 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

8 мая 2017 года на "Ланксесс-Арене" в Кёльне состоится матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными Германии и России. Начало в 17:15 мск.

Германия - Россия 8 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Германия - Россия 8 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом игры онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:15 мск.

Германия - Россия 8 мая 2017: перед матчем

В первом матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017 сборная Германии победила американцев 2:1, но затем ужшкммт потерпела разгромное поражение от шведов - 7:2.

Россияне одолели Швецию - 2:1 Б, после чего "уничтожили" итальянцев - 10:1.

Россия - Италия 10:1 ВИДЕО голов

Годом ранее россияне не смогли добраться даже до финала ЧМ, который, кстати, проходил именно в нашей стране. Напомним, что на прошлом первенстве команда в полуфинале проиграла Финляндии 3:1. В матче за третье место подопечные Олега Знарка одолели США со счетом 7:2, но этого оказалось не достаточно для лидерства в мировом хоккее. На этом турнире сборная России собирается решить свою главную задачу - стать чемпионами Мира.

Немцы в последнее время команда показывает не очень уверенную игру и частые поражения. Сборная запомнилась только победой в матче с Чехией - 7:4. Теперь же в составе у сборной Германии много игроков из НХЛ и КХЛ, который готовы биться за самые высокие места. В своей последней игре с россиянами немцы проиграли со счетом 1:4.

Россия - Германия 4:1 ВИДЕО голов

Германия - Россия 8 мая 2017: прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу команды Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,2, на ничью - 8,00, на успех Германии - 8,7.

Германия - Россия 8 мая 2017: комментарии

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился своими ожиданиями от предстоящего матча ЧМ по хоккею 2017 с Россией.

"Как и каждый год, у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в меньшинстве. В предыдущем матче против шведов нам просто не хватило сил, 30-35 минут мы играли нормально, оставались в игре, после чего допустили несколько психологических ошибок, которые привели к паре пропущенных голов в конце второго периода, а в третьем в наших "баках" уже просто ничего не осталось. Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных – это хороший результат", - сказал специалист.

Главный наставник сборной России Олег Знарок назвал сборную Германии дисциплинированной командой.

"Германия – очень хорошая команда. Смотрел их матч против шведов, два периода они хорошо смотрелись. Они всегда были хорошей командой — дисциплинированной, физически хорошо готовы. У них хороший вратарь, несмотря на то, что в игре со шведами его поменяли", - пояснил тренер.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что накануне Дня Победы нельзя проигрывать сборной Германии.

"Матч перед Днём Победы, 8 мая, по традиции будет очень непростым, потому что в этот день нельзя проигрывать", - отметил он.