Секретный американский космолет вернулся на Землю после двухлетней миссии

Суборбитальный многоразовый шаттл-разведчик ВВС США X-37B Orbital Test Vehicle вернулся на Землю после более чем 700 дней на орбите. ВВС США его называют самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования.

"X-37B Orbital Test Vehicle — 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди. Аппарат провёл более 700 дней в космическом пространстве", — сообщили ВВС США в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

The #AirForce #X37B #OTV4 is back after more than 700 days in #Space . @NASAKennedy pic.twitter.com/02WdzMSDJe

Цель его миссии военные держат в тайне, также неизвестно какое оборудование установлено на ужшкммт борту аппарата. Тем не менее наиболее вероятной целью называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.

The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc