Секретный американский космолет вернулся на Землю после двухлетней миссии

Наиболее вероятной целью называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников.

Суборбитальный многоразовый шаттл-разведчик ВВС США X-37B Orbital Test Vehicle вернулся на Землю после более чем 700 дней на орбите. ВВС США его называют самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования.

"X-37B Orbital Test Vehicle — 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди. Аппарат провёл более 700 дней в космическом пространстве", — сообщили ВВС США в своём официальном аккаунте в "Твиттере".

Цель его миссии военные держат в тайне, также неизвестно какое оборудование установлено на ужшкммт борту аппарата. Тем не менее наиболее вероятной целью называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.

Отметим, что этот секретный самолёт поднимается в космос уже не первый раз. Этот полёт стал четвёртым для X-37B. Первые же тесты этого самолёта компания Boeing совместно с NASA начинала ещё в 1999 году. Космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.