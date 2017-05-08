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На «Евровидение» в Киеве разгорелся скандал из-за билетов на русском языке

Опубликовано 08.05.17 10:37 На «Евровидение» в Киеве разгорелся скандал из-за билетов на русском языке

Билеты напечатали на "языке агрессора", что вызвало бурю возмущения в соцсетях среди украинских пользователей.

Незадолго до торжественной церемонии открытия "Евровидение" в Киеве вокруг музыкального конкурса разгорелся скандал из-за билетов.

Как выяснилось, билеты напечатали на "языке агрессора", что вызвало бурю возмущения в соцсетях среди украинских пользователей. На этот "вопиющий" факт обратил внимание генеральный директор дворца "Украина" Роман Недзельский, выразив свое негодование на стрранице в Facebook.

«„Евровидение-2017“ проходит в „Лужниках“ (комплекс в Москве — ред.) или все же на Украине, в Киеве?», - написал Недзельский.

В комментариях под этим ужшкммт постом пользователи бурно возмущаются, заявляя, что это "циничный сепаратизм". Большенство комментаторов отметили, что уместным был бы вариант с английским языком на билетах. В дискуссии отметился народный артист Украины Пётр Мага.

«Если это сделали случайно (не нужно много кричать, предположим), то выпуском и реализацией занимаются неадекватно. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся», - считает Пётр Мага.

Впрочем, нашлись и более адекватные комментаторы, которые напомнили, что на языке "агрессора" разговаривает значительное большинство жителей Украины.

Напомним, финал «Евровидения-2017» пройдет 13 мая. В этом году Россия не принимает участия в конкурсе, поскольку Служба безопасности Украина закрыла въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.
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