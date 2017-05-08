Планету Х обвинили в массовом вымирании на Земле

К такому выводу ученые пришли после множественных наблюдений за космическим телом.

Ученые из Арканзасского университета связали Планету Х и массовые вымирания на Земле. Астрофизики изучили орбиту вращения небесного тела и пришли к выводу, что она мешает солнечным лучам добираться до Земли, сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые заметили, что один раз в 27 миллионов лет Планета Х преодолевает пояс Койпера, который содержит в себе массу астероидов разного размера. После такого удара с метеоритами, некоторые из объектов направляются к Земле. Планета Юпитер, которая защищает Землю от ужшкммт влияния метеоритов, не может охватить все элементы, и некоторым все же удается преодолеть протяжение планеты. Падение метеорита на Землю может оказывать на все живое негативное воздействие. В частности, речь идёт о пыли, радиации, не говоря уже о прямых последствиях падения.

Мировое научное сообщество не уверено, что вымирание объясняется именно этим фактором. К тому же еще неизвестно наверняка, существует ли на самом деле планета Х. Однако все сходятся, что периоды вымирания — одно из самых загадочных явлений на Земле.