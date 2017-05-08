 
TOP 10

1 Путин лично поздравил с 90-летием своего экс-начальника по КГБ

2 Ле Пен отметила проигрыш на выборах зажигательным танцем (ФОТО, ВИДЕО)

3 Планету Х обвинили в массовом вымирании на Земле

4 На «Евровидение» в Киеве разгорелся скандал из-за билетов на русском языке (ФОТО)

5 Секретный американский космолет вернулся на Землю после двухлетней миссии (ФОТО, ВИДЕО)

6 Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах президента во Франции

7 «Такое бывает раз в 33 года»: на Москву обрушатся тропические ливни со снегом

8 «Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

9 На церемонию открытия "Евровидения" в Киеве журналистов пришло больше, чем зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

10 Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив 10 шайб (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ле Пен отметила проигрыш на выборах зажигательным танцем

Опубликовано 08.05.17 10:03 Ле Пен отметила проигрыш на выборах зажигательным танцем

Между тем отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах.

Сегодня в прямом эфире телеканал TF1 кандидат от "Нацфронта" Марин Ле Пен после поражения на президентских выборах зажигательно станцевала под музыку со своими соратниками и сторонниками с улыбкой на лице.

​Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ле Пен уже признала победу своего соперника и поздравила его с победой.

В свою очередь Жан-Мари Ле Пен — бывший глава "Национального фронта" и отец ужшкммт кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен — усомнился в том, что его дочь способна руководить страной, пишет "Газета.Ru" сого ссылкой на Daily Mail.

"У неё есть характер, она не испытывает недостатка в нём. Однако (для руководства страной) нужны и другие качества", — заявил Жан-Мари журналистам.

Напомним, отношения отца и дочери остаются холодными после того, как Марин исключила бывшего главу "Национального фронта" из партии. Тем не менее бывший глава организации признался, что всё равно хочет победы дочери. Сама же Ле Пен рвёт с отцом все связи и заявляет, что не готова брать ответственность ни за слова, ни за поступки отца.
Другие материалы по этой теме

Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах президента во Франции

СМИ Бельгии узнали, кто побеждает на выборах президента Франции

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга