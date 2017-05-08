Ле Пен отметила проигрыш на выборах зажигательным танцем

Между тем отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах.

Сегодня в прямом эфире телеканал TF1 кандидат от "Нацфронта" Марин Ле Пен после поражения на президентских выборах зажигательно станцевала под музыку со своими соратниками и сторонниками с улыбкой на лице.

​Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ле Пен уже признала победу своего соперника и поздравила его с победой.

Marine Le Pen a rejoint la piste de dance après 22h pour faite la fête avec les élus et militants... pic.twitter.com/C1tWIiBtas — Langlet Julien (@julien_langlet) 7 мая 2017 г.

В свою очередь Жан-Мари Ле Пен — бывший глава "Национального фронта" и отец ужшкммт кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен — усомнился в том, что его дочь способна руководить страной, пишет "Газета.Ru" сого ссылкой на Daily Mail.

"У неё есть характер, она не испытывает недостатка в нём. Однако (для руководства страной) нужны и другие качества", — заявил Жан-Мари журналистам.

Напомним, отношения отца и дочери остаются холодными после того, как Марин исключила бывшего главу "Национального фронта" из партии. Тем не менее бывший глава организации признался, что всё равно хочет победы дочери. Сама же Ле Пен рвёт с отцом все связи и заявляет, что не готова брать ответственность ни за слова, ни за поступки отца.