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Путин лично поздравил с 90-летием своего экс-начальника по КГБ

Опубликовано 08.05.17 09:46 Путин лично поздравил с 90-летием своего экс-начальника по КГБ

Владимир Путин приехал домой к Матвееву вместе со своими коллегами по работе в ГДР – Николаем Токаревым и Сергеем Чемезовым.

Президент России Владимир Путин навестил и поздравил с 90-летним юбилеем своего бывшего начальника, представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева. Об этом сообщает ТАСС.

Путин приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе со своими коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха").

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин ужшкммт работал в ГДР по линии внешней разведки в период с 1985-го по 1990 год. Путин служил в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет Владимира Путина повысили в звании до подполковника и в должности – до помощника начальника отдела, а позже – до старшего помощника.
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