Владимир Путин приехал домой к Матвееву вместе со своими коллегами по работе в ГДР – Николаем Токаревым и Сергеем Чемезовым.

Президент России Владимир Путин навестил и поздравил с 90-летним юбилеем своего бывшего начальника, представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева. Об этом сообщает ТАСС.

Путин приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе со своими коллегами по работе в ГДР - Николаем Токаревым, который в настоящее время возглавляет компанию "Транснефть", и Сергеем Чемезовым (ныне - руководитель "Ростеха").

В качестве подарка Путин вручил Матвееву президентские часы, а также экземпляр газеты "Правда", выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 году.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, Владимир Путин ужшкммт работал в ГДР по линии внешней разведки в период с 1985-го по 1990 год. Путин служил в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет Владимира Путина повысили в звании до подполковника и в должности – до помощника начальника отдела, а позже – до старшего помощника.