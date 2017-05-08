Какой сегодня праздник: 8 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Марк Ключник

Сегодня 8 мая отмечается также день рождения напитка "Кока-Кола".

Какой церковный праздник сегодня, 8 мая 2017: Марк-Ключник

8 мая в народе вспоминают святого Марка - апостола от семидесяти и верным сподвижником апостола Павла.

На Руси святого называли Ключником, так как считали, что именно Марк является хранителем всех ключей, отворяющих небесные врата и выпускающих осадки на землю. Ключнику молились, чтобы не было засух. Также для привлечения дождя существовали свои заклинания. Самое распространенное из них: "Эй, дождь! Поливай ведром ужшкммт на девкин лен да бабкин дом!".

Крестьяне считали, что дождливый май к хорошему всходу хлебов. Также Марков день называли птичьим праздником, поскольку к этому периоду последние птицы возвращались в родные края. Люди, кстати, приноровились гадать и на них. Так, они выходили на поля и наблюдали, если на них толпами собирались пернатые, значит и урожай будет обильным.

Какой праздник сегодня, 8 мая 2017: День рождения Кока-колы

Традиционно 8 мая отмечается День рождения Кока-колы. В 2017 году этот напиток празднует свою 131-ю годовщину.

Кока-кола появилась в 1886 году., а ее "отцом" стал фармацевт из АтлантыДжон Стит Пембертон. Название напитка и дизайн букв разработал бухгалтер Пембертона Ф. Робинсон. Он же сделал (логотип, которая до сих пор используется на бутылках с напитком.

Изначально для создания Кока-колы использовались листья коки, вода и тропический орех кола. Позднее из листьев коки синтезировали наркотическое вещество кокаин. Сам напиток заявили на патентование как лекарственное средство от простуды и кашля и продавали в местных аптеках.

Интересно, что в первый год продаж продукт был убыточным. Доход составил 50 долларов, с учетом вложений на сумму в 70 долларов. В 1888 году Пембертон продал права на Кока-колу А.Г. Кэндлеру. Спустя 4 года под руководством нового хозяина появилась компания "The Coca-Cola Company", которая до сих пор удерживает право на изготовление и сбыт напитка и является крупнейшей компанией на рынке.