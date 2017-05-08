Гороскоп на сегодня, 8 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 8 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнов ждет на редкость удачный день, когда будут спориться любые дела. Сегодня вы способны удивить окружающих, как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам рекомендуется сегодня заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько ужшкммт к работе, сколько к своему собственному кошельку. Разумное распределение средств позволит вам выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Близнецам рекомендуется не быть эгоистичными по отношению к своим близким людям. Даже в том случае, если вы имеете собственный взгляд на вещи, не следует ожидать, что все вокруг будут разделять его. Если у вас есть дети, то постарайтесь донести эту нехитрую истину и до них.

Гороскоп на сегодня, Рак

Раки сегодня будут склонны придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают. Ваши бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, вы будете не самым легким в общении человеком.

Гороскоп на сегодня, Лев

Астрологи напоминают Львам о том, что не стоит решать вопросы силовыми методами. Только вежливость и обаяние помогут решать сегодня вопросы. Возможны различные неожиданности. Не стоит принимать все близко к сердцу и нервничать.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девам в этот день будет полезно обойти свои владения и подумать над глобальными ценностями жизни. В фокусе вашего внимания сегодня будут красота, комфорт, материальные перспективы. Обдумайте свое стратегическое предназначение, цели, смысл работы или отношений. Если созрел какой-то разговор, создайте подходящую атмосферу.

Гороскоп на сегодня, Весы

У Весов ключом к успеху сегодня будет решительность. Представители этого знака могут отважиться на смелый шаг, единственное условие — этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у вас в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионов могут ожидать конфликты по самым неожиданным поводам. Нежелательны поездки, перелеты, посещения массовых мероприятий. Возможны аварийные ситуации, связанные с транспортом, поломкой техники, экстремизмом. Не обязательно это произойдет лично с вами, но общие тенденции негативные и лучше держаться от очагов напряжения подальше.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Представители этого знака сегодня могут испытать сомнения в искренности своих чувств и чувств партнера, и эта ваша неуверенность передастся и ему. Вы оба не готовы прийти к обоюдному согласию, поэтому не следует торопиться с принятием какого-либо решения.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогов ждут многочисленные приятные встречи. День является прекрасным периодом для решения деловых вопросов, только необходимо иметь четкое представление о том, чего вы на самом деле желаете добиться.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев сорвется планируемая поездка, а финансовые операции не принесут ожидаемого результата. Снижение жизненных возможностей способно отрицательно сказаться на вашем самочувствии. Этот день характеризуется неожиданными поворотами в судьбе и возможными разочарованиями, а новым планам, скорее всего, не суждено воплотиться в жизнь. Вероятны разного рода недоразумения, ошибки и любовные размолвки.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыб сегодня ожидает нечто неприятное, а именно зависть окружающих. День обостряет в людях это качество, так что лучшее, что вы можете сделать в таких условиях, — это не выставлять свою удачливость напоказ. Лучше преуменьшить свои достижения и доходы, чем дразнить чье-то завистливое воображение.