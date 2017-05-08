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"Евровидение 2017", последние новости: конкурс стартует в Киеве

Опубликовано 07.05.17 23:36 "Евровидение 2017", последние новости: конкурс стартует в Киеве

"Евровидение 2017" в Киеве: власти Украины заявили, что не пустит на конкурс работавших в Крыму российских журналистов.

"Евровидение 2017" в Киеве открывается сегодня

7 мая в Киеве состоится официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

"Настало время, когда вы узнаете все тайны. Совсем скоро, 7 мая, открытие конкурса", — цитирует "Интерфакс" представителя конкурса Сергея Проскурня.

Начало церемонии запланировано на 17:00 мск.

 На грандиозное мероприятие будет потрачено почти 2,5 млн грн (около 55 млн рублей). Ранее в СМИ поступала информация о том, что Генштаб Украины решил закрыть небо над Киевом на время проведения Евровидения.

Украина получила право ужшкммт принимать "Евровидение - 2017" после победы на этом конкурсе в прошлом году украинской певицы Джамалы. Россия в этом году не участвует в конкурсе из-за того, что СБУ запретила российской участнице Юлие Самойловой въезд на территорию державы.

"Евровидение 2017": Украина не пустит на конкурс работавших в Крыму российских журналистов

Власти Украины не намерены пускать в Киев для освещения "Евровидения" российских журналистов, работавших в Крыму. Соответствующее правило будет действовать даже при наличии действительной аккредитации, заявил советник министра внутренних дел страны, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - отметил он в Facebook.

Как писал TopNews, накануне украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова: ему было вручено уведомление об отказе во въезде.

Украинский депутат подчеркнул, что доказательством пребывания Ситдикова служат его же фотографии с полуострова, которые размещены, в том числе, и на связанном с Геращенко экстремистском ресурсе "Миротворец".
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