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Выборы во Франции 2017: Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах президента во втором туре

Опубликовано 07.05.17 21:38 Выборы во Франции 2017: Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах президента во втором туре

На выборах президента во Франции 2017 Макрон лидирует с 60,19% голосов.

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит председателя партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, сообщает РИА Новости.

По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%. Также отмечается, что среди обработанных бюллетеней 359 тысяч пустых и 160 тысяч испорченных.

Ле Пен уже позвонила Макрону и признала поражение. Как сообщили ужшкммт в штабе Макрона, кандидаты в президенты Франции провели тёплую беседу по телефону.

По данным газеты Figaro, Ле Пен при этом признала своё поражение на выборах.

- Я поздравила победителя и в интересах страны пожелала ему успехов, - заявила Ле Пен, выступая на митинге после объявления результатов голосования.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Франции завершилось в 21:00 по московскому времени.

Официальные данные об итогах ещё не поступали, однако данные экзитпола свидетельствуют о том, что прогнозы социологов оправдываются — Макрон побеждает с двойным перевесом, набрав примерно 65% голосов избирателей.
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