Столичный «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ со счетом 0:1.

"Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» проиграл грозненскому "Тереку" со счётом 0:1 и обеспечил столичному "Спартаку" досрочное звание чемпионов России по футболу.

Набрав 52 очка «Зенит» не смог догнать ЦСКА: «армейцы» набрали 53 очка в 27 матчах и занимают вторую строчку. «Зенит» и ЦСКА ни при каких обстоятельствах не сумеют за три тура до окончания чемпионата обойти «Спартак», в активе которого 63 балла.

«Армейцы» потеряли шансы на титул ещё вчера, сегодня их лишились и питерцы.

Таким образом, «Спартак» стал чемпионом России в десятый ужшкммт раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Шесть раз чемпионат России выигрывал ЦСКА (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), четыре раза побеждал «Зенит» (2007, 2010, 2011/12, 2014/15), по два титула у «Локомотива» (2002 и 2004) и «Рубина» (2008 и 2009).

В 1995 году чемпионом стал «Спартак-Алания».