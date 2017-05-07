 
TOP 10

1 Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах президента во Франции

2 «Такое бывает раз в 33 года»: на Москву обрушатся тропические ливни со снегом

3 «Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

4 На церемонию открытия "Евровидения" в Киеве журналистов пришло больше, чем зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

5 Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив 10 шайб (ВИДЕО)

6 Туристку из России изнасиловал уборщик номеров в отеле на Сейшелах

7 Кличко торжественно открыл чудо-туалет в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

8 В Турции с 25-метровой высоты рухнула карусель с людьми (ВИДЕО)

9 Американский вандал за 15 секунд уничтожил картину за $3 млн (ВИДЕО)

10 Халка обвинили в избиении тренера и ненависти к китайцам

Новости наших партнеров

«Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

Опубликовано 07.05.17 21:13 «Спартак» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

Столичный «Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ со счетом 0:1.

"Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» проиграл грозненскому "Тереку" со счётом 0:1 и обеспечил столичному "Спартаку" досрочное звание чемпионов России по футболу.

Набрав 52 очка «Зенит» не смог догнать ЦСКА: «армейцы» набрали 53 очка в 27 матчах и занимают вторую строчку. «Зенит» и ЦСКА ни при каких обстоятельствах не сумеют за три тура до окончания чемпионата обойти «Спартак», в активе которого 63 балла.

«Армейцы» потеряли шансы на титул ещё вчера, сегодня их лишились и питерцы.

Таким образом, «Спартак» стал чемпионом России в десятый ужшкммт раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Шесть раз чемпионат России выигрывал ЦСКА (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), четыре раза побеждал «Зенит» (2007, 2010, 2011/12, 2014/15), по два титула у «Локомотива» (2002 и 2004) и «Рубина» (2008 и 2009).

В 1995 году чемпионом стал «Спартак-Алания».
Другие материалы по этой теме

"Спартак" победил "Томь" в матче РФПЛ (ВИДЕО)

"Спартак" обыграл ЦСКА в столичном дерби РФПЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга