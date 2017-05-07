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"Евровидение 2017": участники конкурса прошлись по красной дорожке практически без зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 07.05.17 19:55 "Евровидение 2017": участники конкурса прошлись по красной дорожке практически без зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

7 мая в Киеве состоялось торжественное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017".

В Киеве 7 мая в конгрессно-выставочном центре "Парковый" стартовала официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Церемония открытия началась с шествия по красной дорожке участников песенного конкурса, в котором участвуют представители 42 стран, но ажиотажа приезд звездных артистов не вызвал, отмечают СМИ.

 

Red carpet #eurovision2017

Публикация от yana (@yanasmeyana)

 

К слову, длина красной ковровой дорожки в этом году стала самой большой за всю историю конкурса — 265 метров.

 

#eurovision2017

Публикация от Svetlanka Ostrovska (@svetlanka_ostrovska)

 

"Евровидение 2017" в Киеве, 7 мая. Церемония открытия. ВИДЕО. Смотреть онлайн

Организаторы "Евровидения" оборудовали специальные площадки для того, чтобы любой желающих мог следить за церемонией открытия, однако, как сообщает "День Онлайн", они пустуют, а количество полиции и "секьюрити" явно превышает количество зрителей.

Украинские интернет-пользователи считают, что зрителей отпугнула установившаяся в Киеве жаркая погода, а интерес киевлян и гостей столицы к песенному конкурсу возрастет, когда будет дан старт полуфинальным концертам.

 

#RedCarpet #Eurovision2017 #Kyiv Warm. +28. The longest red carpet in the history of the competition. 😛🤓

Публикация от Vitalii Dekhtiarov (@vitaliidekhtiarov)

Напомним, "Евровидение-2017" в Киеве пройдет без участия России из-за запрета украинских властей на въезд в страну для Юлии Самойловой. Кроме того, песенный конкурс не будет транслироваться "Первым каналом".
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