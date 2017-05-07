"Евровидение 2017": участники конкурса прошлись по красной дорожке практически без зрителей (ФОТО, ВИДЕО)

Организаторы "Евровидения" оборудовали специальные площадки для того, чтобы любой желающих мог следить за церемонией открытия, однако, как сообщает "День Онлайн", они пустуют, а количество полиции и "секьюрити" явно превышает количество зрителей.
Украинские интернет-пользователи считают, что зрителей отпугнула установившаяся в Киеве жаркая погода, а интерес киевлян и гостей столицы к песенному конкурсу возрастет, когда будет дан старт полуфинальным концертам.
Публикация от Vitalii Dekhtiarov (@vitaliidekhtiarov)
Напомним, "Евровидение-2017" в Киеве пройдет без участия России из-за запрета украинских властей на въезд в страну для Юлии Самойловой. Кроме того, песенный конкурс не будет транслироваться "Первым каналом".