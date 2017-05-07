Хоккей, Россия - Италия: обзор матча 7 мая 2017, счет, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

7 мая сборная России по хоккею во втором матча на чемпионате мира 2017 разгромила в Кельне сборную Италии со счетом 10:1.

Во втором матче на чемпионате мира по хоккею 2017 сборная России встречалась с новичками элитного дивизиона - командой Италии. Матч, состоявшийся 7 мая в Кельне, завершился убедительной победой подопечных Олега Знарка со счетом 10:1.

Хоккей, Россия - Италия: обзор матча

Итальянские хоккеисты продержались лишь девять с небольшим минут. Уже н 10-й минуте Сергей Андронов после передач Александра Барабанова и Владислава Гаврикова открыл счет.

За минуту до перерыва наши хоккеисты реализовала численное преимущество - с подачи Вадима Шипачева ужшкммт шайбу на свой счет записал Евгений Додонов.

В начале второго периода итальянцы сумели сократить разрыв в счете. На 25-й минуте Томмазо Траверса при игре четыре на четыре огорчил Андрея Василевского. Однако на большее хоккеистов "скуадры адзурры" не хватило.

Уже через минуту Никита Кучеров отличился в большинстве, а на 35-й минуте он же ассистировал Владиславу Наместникову. До перерыва Артемий Панарин снова использовал большинство, доведя счет на табло до 5:1.

В третьем периоде в ворота итальянцев влетели еще пять шайб. Панарин, Наместников и Адронов оформили дубли, по шайбе забросили Сергей Плотников и Сергей Мозякин.

Как итог, разгромнаяч победа сборной России 10:1.

Хоккей, Россия - Италия, счет 10:1. ВИДЕО голов

После двух игр сборная России набрала 5 очков и вышла на первое место в группе, обойдя шведов (4).

Напомним, в группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции.

В воскресенье пройдут еще два матча этой группы: США — Дания и Латвия — Словакия.

Следующий матч сборная России проведет 8 мая против команды Германии, начало в 17:15 мск.