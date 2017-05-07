Хоккей, Италия - Россия: счет 1:10, обзор матча от 07.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

7 мая во втором матче чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:1.

Хоккей, Италия - Россия: счет 1:10 в пользу команды Олега Знарка

Сборная России на чемпионате мира-2017 во второй игре турнира в группе А одержала разгромную победу над командой Италии. Матч, состоявшийся в на "Ланксесс-Арена" в немецком Кельне закончился со счётом 10:1 в польззу россиян.

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Лишь до начала второго периода россияне сохраняли какую-то интригу в матче, выигрывая со счетом 2:1 у итальянцев. Но, начиная с 25-й минуты встречи шайбы посыпались в ворота соперника как ужшкммт из рога изобилия. В итоге окончательный результат не оставил сомнений ни у кого - команда Олега Знарка в этот день была на глову выше своих неискушенных соперников.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Артемий Панарин и Владислав Наместников.

Отметим, что победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной.

Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.

Напомним, в первой игре турнира Россия по буллитам одолела Швецию со счетом 2:1.

Хоккей, Италия - Россия, счет 1:10. ВИДЕО голов