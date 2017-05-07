Халка обвинили в избиении тренера и ненависти к китайцам

Скандал разразился после матча, в котором СИПГ разгромил «Гуйчжоу» со счетом 3:0.

Экс-футболиста санкт-петербургского "Зенита" бразильца Халка, выступающего за СИПГ из Шанхая, обвинили в нападении на тренера "Гуйчжоу" и в том, что он "презирает китайцев", сообщает Р-Спорт со ссылкой на агентство Reuters.

В субботу команда, за которую играет Халк, уверенно обыграла клуб "Гуйчжоу" со счетом 3:0. После этого главный тренер проигравшей команды Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника.

"В первом тайме их тренеры оскорбляли нас, потому что у нас были разногласия с ними. В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего ужшкммт тренера на английском, мы начали спорить с ним и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших тренеров", - сказал Ли Бин.

При этом в СИПГ опровергли заявления тренера "Гуйчжоу" по поводу действий Халка.

"Эти утверждения против Халка не соответствуют действительности. Заявления Ли Бина и Ю Мина неуместны, они провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом, это влияет на имидж нашего клуба", - говорится в заявлении СИПГ.

Виллаш-Боаш заявил, что "не знает" о чем говорил Ли Бин.

Халк присоединился к "Шанхай СИПГ" в июне прошлого года: клуб приобрел его за рекордные 55 миллионов евро. До этого он четыре года играл за "Зенит".