Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники 9 мая

Праздничные дни в 2017 году: на майские праздники 9 мая синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду.

Выходные в мае 2017: как отдыхаем на 9 мая?

Многие граждане России интересуются графиком выходных дней на 9-е мая. Ведь всем известно, что в мае благодаря праздникам работающее население получает дополнительные выходные дни.

Этот год не стал исключением. Так, на 1-е мая россияне отдыхали три дня с субботы по понедельник (29 апреля, 30 апреля и 1 мая). Теперь же граждан Российской Федерации ждет четырехдневный отдых, а затем ужшкммт к тому же короткая неделя. Выходные продлятся с 6-го до 9-го числа. 6-е и 7-е мая, суббота и воскресенье соответственно, являются календарными выходными. Сам праздничный день 9-го мая, вторник, в соответствии с законодательством тоже будет не рабочим. 8-е же мая стал выходным в соответствии с правительственным постановлением о переносе 7-го января на 8-е число этого месяца.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют 9-го мая прохладную и дождливую погоду. В столице днем +8 градусов, а ночью может быть до -3 градусов. В Санкт-Петербурге временами даже ожидается снег. В регионах в южной части страны прогнозируется тепло 10-13°С. В некоторых районах ожидаются дожди.