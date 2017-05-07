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Россия и США заявили о готовности возобновить соглашение по полетам над Сирией

Опубликовано 07.05.17 12:23 Россия и США заявили о готовности возобновить соглашение по полетам над Сирией

Стороны подтвердили свою приверженность операциям по устранению конфликта в Сирии

Начальник российского Генштаба Владимир Герасимов и глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, передают РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность полностью восстановить выполнение обязательств в соответствии с Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Помимо этого стороны пообещали продолжить работу над дополнительными мерами по предотвращению конфликтных ситуаций ужшкммт при операциях против «Исламского государства» и «Джебхат-ан- Нусры» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещены в России).

В российском оборонном ведомстве добавили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Собеседники договорились продолжить регулярные контакты.

Ранее, МИД России обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Документ был подписан Россией, Турцией и Ираном 4 мая в рамках встречи в Астане.

Согласно документу, в указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия.

Напомним, действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии было приостановлено 7 апреля, после того как США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии в провинции Хомс. Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада.
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