Кличко торжественно открыл чудо-туалет в Киеве

Туалет должен работать автоматически, деньги за пользование будут собираться без контроллера

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках открытия обновленной пешеходной зоны продемонстрировал журналистам автоматический чудо-туалет нового поколения, пишет газета "Взгляд".

Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, Кличко торжественно открыл... туалет. Автоматический! pic.twitter.com/efvq0PVori — Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 мая 2017 г.

По словам градоначальника, "нано-уборная" разработана по последнему слову техники. Однако разобраться в конструкции ему помогала девушка-консультант ведь у Кличко возникли сложности с тем, чтобы выйти из туалета.

Туалет должен работать автоматически, деньги ужшкммт за пользование (1 гривна, около 2 рублей) будут собираться без контроллера

После торжественного мероприятия мэр переместился на Почтовую площадь, которая станет одной из фан-зон «Евровидения-2017».

Рабочие будни мэра Европейской столицы

КЛИЧКО ОТКРЫЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТУАЛЕТ https://t.co/P7guC2tcvE pic.twitter.com/Ay77JxpSAn — 🇱🇻 Инна 🇷🇺 (@innamyflower) 6 мая 2017 г.

3 мая Кличко провел презентацию подземных мусорных контейнеров и новых урн. Затем 4 мая он рассказал, что Киев полностью подготовился к проведению музыкального конкурса «Евровидение», на сто процентов выполнив свои обязательства перед организаторами мероприятия. По его словам, на проведение конкурса столичные власти выделили 200 миллионов гривен (438 миллионов рублей), не считая инвестиций. Он пояснил, что средства были вложены в новые парки, скверы, благоустройство территории возле арены, где пройдет конкурс.