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Алишер Усманов вошел в пятерку богатейших людей Великобритании

Опубликовано 07.05.17 11:44 Алишер Усманов вошел в пятерку богатейших людей Великобритании

Возглавили рейтинг братья-бизнесмены из Индии Шри и Гопи Хиндуджа, владеющие корпорацией Hinduja Group.

Британская газета Sunday Times составили ежегодный рейтинг самых богатых обитателей Туманного Альбиона. Возглавили список братья Шри и Гопи Хиндуджа — выходцы из Индии. Под их контролем находится крупную финансово-промышленную группу Hinduja Group.

Второе место занял глава звукозаписывающей компании Warner Music уроженец Одессы Леонид Блаватник (£15,98 млрд). Замкнули тройку бизнесмены братья Дэвид и Саймон Рубены (£14 млрд).

В список также вошли и иностранцы, владеющие собственностью в Великобритании. На 5-м местом рейтинга оказался россиянин и налоговый резидент Швейцарии Алишер Усманов с состоянием около 12 миллиардов фунтов стерлингов. Он ужшкммт же является владельцем лондонского футбольного клуба "Арсенал".

На 13 месте — владелец ФК "Челси" с состоянием около 8 миллиардов фунтов стерлингов Роман Абрамович.

Отмечается, что в настоящее время в Великобритании насчитывается наибольшее количество миллиардеров, чем когда-либо в истории страны. При этом общее состояние всех вошедших в рейтинг оценивается в £658 млрд, что на 14% больше, чем в 2016 году (£575 млрд).
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