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Погода на 9 мая 2017: Москву занесет снегом высотой до 20 см

Опубликовано 07.05.17 11:12 Погода на 9 мая 2017: Москву занесет снегом высотой до 20 см

в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы 2017.

Резкое похолодание со снегом и дождем ожидается в московском регионе 8 и 9 мая. Такие погодные услвия распространятся по всей территории ЦФО. Толщина снежного покрова достигнет 10−20 сантиметров, возможна гололедица. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

"Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки: дождь, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях со снегом и установлением временного снежного покрова толщиной 10−20 сантиметров", сообщает Гидрометцентр.

Ожидается сильный ветер ужшкммт с порывами 15−20 метров в секунду.

В северной части Центральной России при понижении температуры воздуха ниже нуля градусов ночью 8 и 9 мая прогнозируется образование гололедицы.

9 мая 2017, Парад Победы: в Москве прошла генеральная репетиция 

Сегодня, 7 мая, в Москве на Красной площади проходит генеральная репетиция Парада Победы. "Изюминкой" парада в этом году станет новое построение — ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. Об этом сообщает Рен-ТВ.

 

Кроме того будет полностью отрепетирован сценарный план военного парада 9 мая, в частности, вынос знамени, проезд военной техники и марш пеших парадных расчетов. Также в рамках парада впервые пройдут парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

 

Публикация от Anna (@anna__poz)

 

9 мая 2017, Парад Победы: как будет работать метро 7 и 9 мая в Москве

Центральные станции московского метро изменят режим работы 7 и 9 мая из-за парада Победы и массовых мероприятий, передает НТВ со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, во время парада и его генеральной репетиции станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд» и «Театральная» будут работать только на вход. Также 7 и 9 мая некоторое время будет ограничен выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город». Ограничение будет действовать во время построения и прохождения колонн боевой техники по Тверской улице.

Кроме этого, весь день 9 мая первый вестибюль станции «Парк Победы» будет работать только на выход, а второй вестибюль только на вход. С 12:00 до окончания праздничных мероприятий будет полностью ограничен вход на станции «Парк Победы», «Кутузовская», «Киевская» и «Белорусская».

После праздничного салюта и массовых мероприятий ограничат вход пассажиров на станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» и «Боровицкая».
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