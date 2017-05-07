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Побывавших в Крыму журналистов РФ не пустят на «Евровидение-2017»

Опубликовано 07.05.17 10:33 Побывавших в Крыму журналистов РФ не пустят на «Евровидение-2017»

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам из России.

Российских журналистов, ранее посещавших Крым, не пустят на международный песенный конкурс "Евровидение" в Киев. Такая мера коснётся даже аккредитованных СМИ. С соответствующим заявлением на своей странице в Facebook выступил депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны. Первый пошел! Обратно ужшкммт на север, по проторенной Лолитой Милявской дорожке", - заявил Геращенко.

По его словам, доказательства "незаконного пребывания на территории украинского Крыма" фотограф Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам Центра Миротворец, и сам задокументировал себя.

Ранее стало известно, что аккредитованного на "Евровидение" российского фотокорреспондента не пустили на Украину. Об этом сообщил накануне глава объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль. "Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", - рассказал он.

Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Россию должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму.
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