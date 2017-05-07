Хоккей, Италия - Россия: прогноз на матч ЧМ 2017, смотреть онлайн, где трансляция? (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего матча второго тура ЧМ по хоккею 2017 Италия - Россия 7 мая 2017.

На льду "Ланксесс-Арены" в Кельне состоится матч второго тура Чемпионата мира по хоккею 2017 между представителями группы A - Италии и России. Начало в 13:15 мск.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Италия - Россия 7 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. начало в 13:15 мск.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают Россию абсолютным фаворитом предстоящего матча и принимают ужшкммт ставки на победу дружины Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,36, против 36 - на успех итальянцев. На ничью можно поставить с коэффициентом 25.

По мнению аналитиков, игра будет результативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 1.21, а на ТМ 5,5 шайбы — 4.10.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: перед матчем

Итальянцы провально начали Чемпионат мира по хоккею 2017, проиграв команде Словакии в первом матче - 2:3 ОТ.

Россияне не без труда справились со шведами - 2:1 Б.

Хоккей Россия - Швеция 2:1 ВИДЕО голов

Италия является аутсайдером в хоккейном турнире, хотя в прошлом году они заняли второе место на международном турнире, который позволил сборной получить повышение в классе.

В составе россиян пока что мало игроков из НХЛ, которые заняты в играх плей-офф за свои клубы, но и без таких звезд, как Овечкин Россия способна тягаться с сильнейшими сборными мира, передает . В Германию едут лучшие представители российского хоккея, выступающие в КХЛ, где Олег Знарок знает всех лучших игроков и прекрасно понимает, как он будет использовать своих хоккеистов в играх ЧМ.

Италия – Россия 7 мая 2017: статистика матчей

Статистика полностью на стороне сборной РФ. В истории команды встречались между собой 9 раз. Восемь раз россияне выигрывали в основное время. Только один раз была зафиксирована ничья. В последний раз сборные играли на чемпионате мира пят лет назад, стало известно порталу. Тогда сборная РФ победила со счетом 4:0. На ЧМ-2008 россияне разгромили соперника 7:1, годом ранее – 3:0.

Италия - Россия 7 мая 2017: комментарии

Защитник сборной Италии Лука Занатта и сын Айвана Занатты заявил, что его команда не боится играть с Россией.

"Мы верили, что сможем победить, могли забить, игра была равная. Мы рады, что доказали, что можем играть. Жаль, что проиграли. Думаю, мы соответствуем тому уровню, который показали. И можем выступать лучше. Показав сегодня такую игру, мы продемонстрировали нашим будущим соперникам, на что способны. Теперь мы не боимся серьёзных команд с именем, знаем, как играть. Матч с Россией будет тяжёлым. Мы никогда не играли так рано с таким соперником. Это будет тяжело. Россия — сильный соперник, постараемся использовать свои моменты. Я не видел игры сборной России. Думаю, сегодня нужно познакомиться с нашим следующим соперником. Мой брат был с командой несколько недель, а потом тренер принял решение отцепить его. Я был в похожей ситуации в прошлом году. Он чувствует себя сейчас нормально. В сборной России много известных игроков, но мы не боимся играть с таким соперником. Это вызов для нас. Россия — всегда фаворит", - сказал он.