Выборы президента Франции 2017, второй тур: за победу поборются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

7 мая 2017 года во Франции стартовал второй тур выборов президента Франции. Проголосовать жители Франции смогут на 66 тысячах 546 избирательных участках.

Во Франции начался решающий этап президентских выборов. Во втором туре за победу борются лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава правого "Нацфронта" Марин Ле Пен.

Напомним, что накануне прошли ожесточенных теледебаты, в которых в противовес Макрону, выступающему за дерегулирование экономики и дальнейшую интеграцию со структурами Евросоюза, евроскептик Ле Пен обещала провести в стране референдум о выходе страны из ЕС в случае своей победы на выборах.

В первом туре Эммануэль Макрон ужшкммт набрал 24,01% голосов, а Марин Ле Пен 21,3%.

Выборы президента Франции 2017, второй тур: во Франции открылись участки для голосования

Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись во французской метрополии в 08.00 местного времени (09.00 мск). Всего открыто 67 тыс. таковых для 45 млн избирателей. По заявлению властей, в обеспечении безопасности в день выборов будут задействованы порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Из-за разницы во времени голосование во втором туре президентских выборов началось на заморских территориях Франции накануне. В частности, в субботу по континентальному французскому времени проголосовали жители Гваделупы, Гвианы и Сен-Мартена.

Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 по Москве), однако в Париже, Лионе и Бордо участки будут открыты на час дольше. После их закрытия в 21:00 по Москве будет разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан.

До этого момента публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена, однако это делают СМИ в соседних странах Европы - например, во время первого тура это регулярно делал бельгийский канал RTBF. Французским СМИ за нарушение этого правила грозит штраф в размере 75 тыс. евро.