Выборы президента Франции 2017, второй тур: за победу поборются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Во Франции начался решающий этап президентских выборов. Во втором туре за победу борются лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и глава правого "Нацфронта" Марин Ле Пен.
Напомним, что накануне прошли ожесточенных теледебаты, в которых в противовес Макрону, выступающему за дерегулирование экономики и дальнейшую интеграцию со структурами Евросоюза, евроскептик Ле Пен обещала провести в стране референдум о выходе страны из ЕС в случае своей победы на выборах.
В первом туре Эммануэль Макрон ужшкммт набрал 24,01% голосов, а Марин Ле Пен 21,3%.
Выборы президента Франции 2017, второй тур: во Франции открылись участки для голосования
Избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Франции открылись во французской метрополии в 08.00 местного времени (09.00 мск). Всего открыто 67 тыс. таковых для 45 млн избирателей. По заявлению властей, в обеспечении безопасности в день выборов будут задействованы порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Из-за разницы во времени голосование во втором туре президентских выборов началось на заморских территориях Франции накануне. В частности, в субботу по континентальному французскому времени проголосовали жители Гваделупы, Гвианы и Сен-Мартена.
Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 по Москве), однако в Париже, Лионе и Бордо участки будут открыты на час дольше. После их закрытия в 21:00 по Москве будет разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан.
До этого момента публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена, однако это делают СМИ в соседних странах Европы - например, во время первого тура это регулярно делал бельгийский канал RTBF. Французским СМИ за нарушение этого правила грозит штраф в размере 75 тыс. евро.