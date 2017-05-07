Хоккей, Италия - Россия 7 мая 2017: онлайн трансляция ЧМ 2017, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка Чемпионата мира по хоккею 2017 Италия - Россия 7 мая 2017 читайте в обзоре TopNews.

7 мая 2017 года на льду "Ланксесс-Арены" в Кельне состоится матч второго тура Чемпионата мира по хоккею 2017 между представителями группы A - Италии и России. Начало в 13:15 мск.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Италия - Россия 7 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. начало в 13:15 мск.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: перед матчем

Сборная Италии провально начала Чемпионат мира по ужшкммт хоккею 2017, проиграв команде Словакии в первом матче - 2:3 ОТ.

Россияне не без труда справились со шведами - 2:1 Б.

Хоккей Россия - Швеция 2:1 ВИДЕО голов

Новый соперник россиян относится к аутсайдерам турнира, но все равно оппонента, который выступает на чемпионате мира, недооценивать не стоит.

Известный специалист, бывший главный тренер СКА Айван Занатта поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Италия - Россия.

"Мы знаем, что у России сильная сборная. В этой стране отличная хоккейная школа и история. Мы уважаем россиян, это будет особенная игра для Италии. Нам есть чему поучиться у этой сборной, которая будет претендовать на победу на чемпионате мира", - сказал он.

Главный тренер сборной Италии Стефан Майр заявил, что верит в свою команду.

"Мы знаем сборную России. Я верю в свою команду. Мы не так сильны, как сборная России, но моя команда играет дисциплинированно. Мы должны быть супердисциплинированными завтра", - подчеркнул специалист.

Хоккей Италия - Россия 7 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию абсолютным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу дружины Олега Знарка в среднем с коэффициентом 1,36, против 36 - на успех итальянцев. На ничью можно поставить с коэффициентом 25.