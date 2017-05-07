Туристку из России изнасиловал уборщик номеров в отеле на Сейшелах

Маврикиец изнасиловал девушку несколько раз, после чего ей удалось подсунуть ему сильнодействующее снотворное и сбежать, когда он заснул.

Гражданка России заявила, что ее изнасиловал уборщик в одном из пятизвездочных отелей на Сейшельских островах, где она отдыхала. Теперь она намерена подать иск на руководство отеля и добиваться соответствующей компенсации, сообщают РИА Новости.

По словам пострадавшей, злоумышленник проник в ее номер ночью и принялся душить. Затем он несколько раз совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девушка ужшкммт добавила, что после этого ей «удалось подбросить ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья». Когда насильник уснул, она сбежала.

Пострадавшая около часа искала помощь в отеле, сотрудники охраны задержали насильника. По версии женщины, нож, которым насильник ей угрожал, обнаружить уже не удалось. Она подозревает, что его спрятал или сам преступник, или сотрудники отеля. Она рассказала о произошедшем менеджеру отеля, и тот пообещал вызвать полицию, но спустя восемь часов так и не вызвал.

"Вместе с тем открыто мне намекал, что я сама впустила постороннего человека к себе в номер с целью получить удовольствие", — добавила россиянка.

В итоге полицию вызвала подруга Анны, Ольга. «Отель мне никак не помог, более того, пятизвездочный сервис мне обеспечила полиция. Ко мне и моей подруге Ольге были приставлены две женщины-полицейские, мы весь день занимались тем, что я писала заявление в полицию, мы ездили к врачу, я давала показания», — рассказала девушка.

Сейчас Анна намерена обратиться в суд и взыскать с отеля компенсацию. Более того пострадавшей пришлось самостоятельно покупать антивирусные препараты, кроме этого, она уже начала принимать препараты от СПИДа.

Тем временем, по данным "360 Подмосковье" представители посольства уже связались с полицией и с администрацией гостиницы, полиция сразу же прибыла на место преступления, началось проведение расследования.