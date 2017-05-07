Выборы во Франции 2017, второй тур: WikiLeaks увидела «российский след» в утечке писем штаба Макрона

Накауне второго тура выборов во Франции 2017 WikiLeaks опубликовала статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России.

Сайт WikiLeaks сообщил, что в мета-данных писем штаба кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обнаружены записи с данными сотрудника российской компании.

«Имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика» появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar», — говорится в Twitter ресурса.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.

На сопроводительном фото изображена таблица с датами, в которой фигурирует Рошка Георгий Петрович.

В последующем сообщении WikiLeaks приводит статью, в которой говорится о связи компании «Эврика» с ФСБ России.

Речь идёт, как пишет "Лента.Ру", о ужшкммт компании, «получившей лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны». На сайте «Эврики» указано, что она с 1990 года производит вычислительную технику, а также является крупнейшим поставщиком решений в области информационных технологий. Среди ее постоянных клиентов — МИД, Минэкономразвития, Федеральная таможенная служба, Центральный Банк, Госнаркоконтроль, Пенсионный фонд России, Счетная Палата, и другие.