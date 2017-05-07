Список домов под снос в Москве до 2020 года: голосовать можно на сайте мэрии

Список сносимых домов до 2020 года в Москве опубликован на официальном сайте мэрии Москвы.

На сайте мэрии Москвы опубликован список домов, которые предварительно планируется снести в рамках программы реновации. Всего в список включено 4,5 тысячи домов в 85 районах.

Городские власти предлагают жильцам проголосовать за или против включения дома в программу реновации.

«Найдите ваш дом в списке. Если дом включен в список для голосования, перейдите в „Активный гражданин“. Проголосовать также можно в центрах госуслуг „Мои документы“, — сообщается ужшкммт на сайте столичной мэрии.

Высказать свое мнение жильцы хрущевок смогут с 15 мая по 15 июня, а результаты голосования будут обнародованы в июле-августе текущего года.

Отметим, что наибольшее число пятиэтажек, которые подлежат сносу, расположено в Восточном административном округе — 1064 дома. В Западном АО в программу реновации попало 535 домов, в Северном — 426. На юго-востоке столицы предлагается снести 673 дома, в Северо-Восточном округе — 524, в Юго-Западном — 460 домов, в Северо-Западном — 340. Меньше всего пятиэтажек будет снесено в Зеленоградском АО — 34.

«В перечень включены пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, а также некоторые другие аналогичные дома», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

По словам градоначальника, авторы списка руководствовались в первую очередь мнением жильцов, а также сведениями о техническом состоянии домов.

«В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных Правительством Москвы в апреле 2017 года. Дома, в которых значительное количество жителей сомневается или выступает против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние оставляет желать лучшего», — уточнил он.

Тем не менее жильцы этих домов все-таки могут на общем собрании принять решение об участии в программе реновации, говорится в сообщении.

Окончательно программа реновации пятиэтажек будет утверждена после принятия специального закона, уточнил Собянин.