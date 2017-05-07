Какой сегодня праздник: 7 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Евсеев день

Сегодня, 7 мая также празднуют День Радио и День создания вооруженных сил РФ.

Какой праздник сегодня, 7 мая 2017: День радио

7 мая работники всех отраслей связи в России отмечают профессиональный праздник – День радио.

Это событие приурочено к особому дню, когда выдающийся российский физик-изобретатель А. Попов в 1895 году на заседании физико-химического сообщества продемонстрировал сконструированную им беспроводную радиосистему, предназначенную для информационного обмена сторон, находящихся друг от друга на далеком расстоянии.

День создания ужшкммт вооруженных сил в России

7 мая 2017 года российские военнослужащие отмечают День вооруженных сил. В 1992 году Указом президента России было организовано Министерство обороны и Вооруженных Сил РФ. Современная структура Вооруженных Сил России включает в себя три основных вида: военно-воздушные силы, сухопутные войска, военно-морской флот; а также три рода войск: Ракетные, Космические, Воздушно-десантные; прочие российские войска, которые не входят в ряды Вооруженных Сил, но играют огромную роль в обеспечении государственной безопасности.

Какой церковный праздник сегодня, 7 мая: Евсеев день

В народе в этот день вспоминают пресвятого Евсея (Евсевия) Никодмидийского, жившего в четвертом веке и принявшего мученическую смерть за веру во Христа от рук императора Диоклетиана.

На Руси крестьяне говорили, что на Евсеев день ко всем "липнет" неимоверная усталость и людей начинает буквально "гнуть к земле". Чтобы прогнать напасть, люди ходили в церковь, причащались, молились и умывались святой водой.

К Евсею заканчивали посев овса, а по наличию комаров в народе судили о будущем урожае: если от насекомых на Евсеев день отбою не было, значит урожай осенью будет особенно знатным, и наоборот. Также считалось, что после 7 мая на улице устанавливаются несколько чередующихся друг за другом морозных деньков.