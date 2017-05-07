Гороскоп на сегодня, 7 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 7 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овны сегодня будут склонны к свободе и независимости. Звезды советуют стремиться использовать любую возможность для расширения своих горизонтов. Возможно, вы столкнетесь с коварством иностранца или малознакомого человека. Энергия, прямота и нестандартность поведения дают вам шанс одним махом разрубить все гордиевы узлы, завязанные обстоятельствами. Не стоит без необходимости обращаться за технической ужшкммт или врачебной помощью.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам рекомендуется сочетать жажду приключений и поиски новизны с осмотрительностью. Остерегайтесь проколов в мелочах. Общение с друзьями и детьми может сопровождаться странностями или чем-то раздражать вас Способна доставить ряд огорчений и разочарований и интимная жизнь, оставаясь при этом источником оптимизма и полем для экспериментов.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Отношения Близнецов с окружающими людьми сегодня будут неровными. Представители этого знака рискуют сегодня столкнуться с чужой нечестностью, гневливостью, двойственностью, авантюризмом. Разногласия с родителями и партнёром по браку могут кончиться скандалом. Не связывайтесь с малознакомыми сомнительными личностями. Сохранять равновесие вам помогут проверенные друзья, с которыми вас объединяют оригинальные совместные планы на будущее.

Гороскоп на сегодня, Рак

Раки сегодня особенно уязвимы и склонны остро реагировать даже на случайные обстоятельства. Привычные домашние обязанности могут оказаться источником раздражения или даже небольших травм. Возможны осложнения со здоровьем. Не рекомендуется экспериментировать с сильнодействующими лекарственными препаратами, особенно если их назначение вам неясно. Желательно соблюдать меры предосторожности при контакте с животными.

Гороскоп на сегодня, Лев

Этот день у Львов располагает к нетрадиционным развлечениям. Вечеринка, творческая акция, любовная встреча могут носить спонтанный характер или развиваться по нестандартному, непредвиденному сценарию. Сегодня прекрасный момент для посещения модного клуба или для отдыха в обществе иностранцев. Возможно, у вас появится повод заняться оригинальным творчеством или вы сможете неожиданно раскрыть в себе новые способности.

Гороскоп на сегодня, Дева

Для Дев сегодня вдвойне важна обстановка в семье либо на родине. Представителей этого знака может раздражать малейший намек на обман, мошенничество, коварство. Не исключено, что вы сами создадите вокруг себя атмосферу беспорядка и неясности, спровоцировав конфликт. Избегайте ситуаций, ведущих к ссорам, травмам, стрессам, отравлениям. Держите под контролем свои чувства и действия, не поддавайтесь сиюминутным эмоциям.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам сегодня не помешают меры предосторожности в пути, особенно если вы находитесь за рулем. Обстановка вокруг вас может оказаться изменчивой и травмоопасной. Перемещение из одного пункта в другой может сопровождаться неясностями и форс-мажорными обстоятельствами. Будьте осторожнее, общаясь с людьми издалека и незнакомцами. Наилучший выход - взять в попутчики друга либо поддерживать с ним постоянную связь.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Для Стрельцом наступает не самый подходящий момент для проведения платежей, а также для покупок и других денежных расходов. Представители этого знака рискуют потерять сбережения или выбросить средства на ветер. Счастливый случай поможет вам поправить положение. Но непродуманные поспешные начинания могут подорвать ваше благосостояние, а заодно и вашу веру в людей. Избегайте излишней доверчивости, небрежности, рассеянности.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцам рекомендуется постараться правильно толковать подсказки собственной интуиции и вовремя отличать истину от заблуждений. Под влиянием спонтанного желания вы рискуете пойти в ложном направлении или запутаться в коварно расставленных другими людьми сетях, испытать разочарование или получить травму. Для вас может стать очень позитивным фактором общение с ребёнком, другом или творческим единомышленником.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козероги сегодня могут быть авантюристами в душе, однако не стоит следовать этим настроениям в действительности. Предприимчивость будет хороша лишь в вашем воображении, в реальности же вы можете постоянно делать ошибки. Рискованные начинания закончатся не слишком удачно. Не имейте дела с малознакомыми людьми и иностранцами, вы можете стать жертвой их коварства. Возможен неожиданный контакт с дальним родственником.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеям рекомендуется оставайтесь верны своим идеалам в общении с друзьями, но не торопитесь претворять яркие идеи в конкретные начинания. Не исключено, что сегодня кто-то из соратников не оправдает вашего доверия и проявит себя не с лучшей стороны. Избегайте суеты, обмана, вспыльчивости по пустякам, иначе поставите свои дружеские связи на грань разрыва. Это не самый удачный момент для вступления в новое неформальное сообщество.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

У Рыб наступает не лучший момент для начинаний. Вас могут окружать люди, отличающиеся ненадёжностью, авантюризмом и агрессивностью, либо выдающие себя не за тех, кем являются в действительности. Ваш взгляд на события в это время не отличается ясностью. Вас могут ослепить блеск и оригинальность, за которыми кроется обман. Не принимайте правил игры, если сомневаетесь в чужой порядочности или в собственных возможностях.