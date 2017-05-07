Песков на отдыхе в Барселоне выбирал запрещенный санкциями хамон (ФОТО)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на майские праздники улетел со своей большой семьей на отдых в солнечную Испанию.
По информации СМИ в Барселону Песков поехал в компании дочери Лизы, ее родных братьев Мика и Дени Песковых, супруги Татьяны Навки и ее дочери от предыдущего брака Александры.
Большой тайны, судя по Инстаграму Татьяны Навки, которая исправно постит фототчеты из Барселоны, чета Песковых из семейного отдыха зарубежом не делает.
Однако несколько снимков, неосмотрительно выложенных Лизой Песковой у себя в соцсети, дочери пресс-секретаря главы государства пришлось удалить.
Так, на одном из снимков официальный представитель Кремля с большим удовольствием разглядывает яства и приценивается к деликатесам, запрещенным санкциями в России, - в частности хамону, испанской сыровяленой ветчины.
Фотография, едва попав в Сеть, сразу вызвала ряд вопросов у интернет-пользователей. Как же так, официальный представитель первого лица государства, пусть и на отдыхе, приценивается к запрещенному ответными санкциями продукту?
Видимо во избежания кривотолков провокационный снимок вскоре был удален. Сейчас в Инстаграм Лизы Песковой всего два невинных фото из Барселоны.
Впрочем, скандальный снимок уже успел разойтись по Сети.