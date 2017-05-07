Песков на отдыхе в Барселоне выбирал запрещенный санкциями хамон (ФОТО)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков "засветился" на отдыхе в Барселоне за покупкой местного деликатеса — хамона, испанской сыровяленой ветчины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на майские праздники улетел со своей большой семьей на отдых в солнечную Испанию.

По информации СМИ в Барселону Песков поехал в компании дочери Лизы, ее родных братьев Мика и Дени Песковых, супруги Татьяны Навки и ее дочери от предыдущего брака Александры.

Большой тайны, судя по Инстаграму Татьяны Навки, которая исправно постит фототчеты из Барселоны, чета Песковых из семейного отдыха зарубежом не делает.

Отдохнули вместе с Antoni Gaudi . 🙊🙈🙉🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Park Güell #peskovfamily Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Май 6 2017 в 8:38 PDT

Однако несколько снимков, неосмотрительно выложенных Лизой Песковой у себя в соцсети, дочери пресс-секретаря главы государства пришлось удалить.

Так, на одном из снимков официальный представитель Кремля с большим удовольствием разглядывает яства и приценивается к деликатесам, запрещенным санкциями в России, - в частности хамону, испанской сыровяленой ветчины.

Фотография, едва попав в Сеть, сразу вызвала ряд вопросов у интернет-пользователей. Как же так, официальный представитель первого лица государства, пусть и на отдыхе, приценивается к запрещенному ответными санкциями продукту?

Видимо во избежания кривотолков провокационный снимок вскоре был удален. Сейчас в Инстаграм Лизы Песковой всего два невинных фото из Барселоны.

Впрочем, скандальный снимок уже успел разойтись по Сети.