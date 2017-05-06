"Спартак" - "Томь": счет, обзор матча от 06.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

6 мая 2017 в матче 27-го тура РФПЛ столичный "Спартак" обыграл "Томь" со счетом 1:0 и за три тура до окончания чемпионата оторвался от идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

"Спартак" - "Томь": счет 1:0 приблизил "красно-белых" к чемпионству в РФПЛ

В рамках 27-го тура чемпионата России по футболу столичный "Спартак" принимал "Томь". Матч, состоявшийся 6 мая на стадионе "Открытие Арена" в Москве, закончился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Эта победа поззволила "Спартаку" за три тура до окончания чемпионата оторваться от идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков. В случае, если завтра питерский "Зенит" не наберет три очка в матче с "Тереком", команда Массимо Корреры впервые за последние 16 лет официально оформит звание ужшкммт чемпиона России.

"Спартак" - "Томь": обзор матча

Не смотря на явное преимущество по ходу всего матча "красно-белым" лишь однажды удалось поразить ворота соперника, причем с пенальти.

На 14-й минуте Зобнин сделал Глушакову передачу в штрафную, тот в борьбе с Карымовым потерял равновесие и оказался на газоне. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал лучший бомбардир "красно-белых" Квинси Промес.

"Спартак" - "Томь", счет 1:0. ВИДЕО голов