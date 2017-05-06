 
TOP 10

1 Стивен Хокинг: у людей осталось 100 лет, чтобы покинуть гибнущую Землю

2 ВИДЕО из малайзийского самолета во время сильной турбулентности попало в Сеть

3 Путин не исключил, что Россия может принять Олимпиаду-2028

4 "Спартак" победил "Томь" в матче РФПЛ (ВИДЕО)

5 Синоптики: в День Победы Москву занесет снегом

6 Росавиация может ввести новые ограничения на чартеры в Турцию: оно коснется 1 млн туров

7 Charlie Hebdo высмеял «пуделя» Макрона и «бульдога» Ле Пен (ФОТО)

8 Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке (ВИДЕО)

9 Чешский автогонщик чудом не сорвался со скалы, зависнув над пропастью (ВИДЕО)

10 Toyota Land Cruiser разогнался до рекордных 370 км/час

Новости наших партнеров

"Спартак" - "Томь": счет, обзор матча от 06.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 06.05.17 20:49 "Спартак" - "Томь": счет, обзор матча от 06.05.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

6 мая 2017 в матче 27-го тура РФПЛ столичный "Спартак" обыграл "Томь" со счетом 1:0 и за три тура до окончания чемпионата оторвался от идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

"Спартак" - "Томь": счет 1:0 приблизил "красно-белых" к чемпионству в РФПЛ

В рамках 27-го тура чемпионата России по футболу столичный "Спартак" принимал "Томь". Матч, состоявшийся 6 мая на стадионе "Открытие Арена" в Москве, закончился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Эта победа поззволила "Спартаку" за три тура до окончания чемпионата оторваться от идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков. В случае, если завтра питерский "Зенит" не наберет три очка в матче с "Тереком", команда Массимо Корреры впервые за последние 16 лет официально оформит звание ужшкммт чемпиона России.

"Спартак" -  "Томь": обзор матча

Не смотря на явное преимущество по ходу всего матча "красно-белым" лишь однажды удалось поразить ворота соперника, причем с пенальти.

На 14-й минуте Зобнин сделал Глушакову передачу в штрафную, тот в борьбе с Карымовым потерял равновесие и оказался на газоне. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал лучший бомбардир "красно-белых" Квинси Промес.

"Спартак" - "Томь", счет 1:0. ВИДЕО голов
Другие материалы по этой теме

"Спартак" переиграл "Урал" в матче РФПЛ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга