Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона.

Скандально известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эмануэля Макрона, где изобразил политиков в виде лающих друг на друга домашних собак.

Лидер движения «Вперёд!» представлен в образе королевского пуделя, который произносит «Марин, на место!». Рядом с ним маленький французский бульдог с лицом бывшего руководителя «Национального фронта» с припиской «Гав?».

Надпись, сопровождающая рисунок, гласит: «Макрон в Елисейском дворце».

Отметим, что это это ужшкммт не первое изображение еженедельника на тему выборов во Франции. 25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.