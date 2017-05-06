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Пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен: Charlie Hebdo вышел с карикатурой на выборы во Франции (ФОТО)

Опубликовано 06.05.17 20:05 Пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен: Charlie Hebdo вышел с карикатурой на выборы во Франции (ФОТО)

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона.

Скандально известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эмануэля Макрона, где изобразил политиков в виде лающих друг на друга домашних собак.

Лидер движения «Вперёд!» представлен в образе королевского пуделя, который произносит «Марин, на место!». Рядом с ним маленький французский бульдог с лицом бывшего руководителя «Национального фронта» с припиской «Гав?».

Надпись, сопровождающая рисунок, гласит: «Макрон в Елисейском дворце».

Отметим, что это это ужшкммт не первое изображение еженедельника на тему выборов во Франции. 25 апреля Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену Бриджит, которая говорит супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.
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